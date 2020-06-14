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Глава МИД Украины рассчитывает на улучшение отношений с Грузией
2020-06-14T19:28
дмитрий кулеба
михаил саакашвили
грузия
украина
в мире
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дмитрий кулеба, михаил саакашвили, грузия, украина, в мире

Глава МИД Украины рассчитывает на улучшение отношений с Грузией

19:28 14.06.2020
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкМихаил Саакашвили отвечает на вопросы журналистов перед началом встречи с депутатами фракции "Слуга народа" в Киеве
Михаил Саакашвили отвечает на вопросы журналистов перед началом встречи с депутатами фракции Слуга народа в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
КИЕВ, 14 июн - РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что рассчитывает на спад напряжения в отношениях с Грузией, произошедшего на фоне назначения Михаила Саакашвили на государственный пост на Украине.
Ранее украинский президент Владимир Зеленский назначил Саакашвили главой исполнительного комитета национального совета реформ. В ответ на это Грузия объявила об отзыве своего посла из Киева для консультаций. При этом глава грузинского МИД Давид Залкалиани подчеркнул, что намерения разрывать дипотношения с Украиной у его страны нет.
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"Некоторые кризисы просто создаются, потому что в каждой стране есть своя специфика. Я вас уверяю: ничто не способно разрушить грузино-украинские отношения. Политическое напряжение спадет, все это забудется, и мы будем дальше прекрасно развивать наши взаимоотношения…" - заявил Кулеба в интервью агентству "Укринформ", комментируя решение грузинской стороны о вызове своего посла для консультаций в Тбилиси.
Экс-президент Саакашвили покинул Грузию в 2013 году, где против него возбудили ряд уголовных дел, по некоторым из них он был заочно приговорен к тюремным срокам. Весной 2015 года Саакашвили пришел в украинскую политику, когда занимавший пост президента Украины Петр Порошенко назначил его губернатором Одесской области, перед этим предоставив гражданство. Однако уже в ноябре 2016 года Порошенко уволил Саакашвили, заявив, что тот не только не выполнил обещания по развитию региона, но и значительно ухудшил его экономические показатели. В конце июля 2017 года Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. Позже Саакашвили подал жалобу на это решение в украинский суд, она до сих пор не рассмотрена.
Власти Украины в феврале 2018 года выслали Саакашвили в Польшу, с территории которой он осенью 2017 года незаконно попал на Украину, прорвав кордоны пограничников и правоохранителей. Новый президент Украины Владимир Зеленский 28 мая 2019 года своим указом возвратил Саакашвили украинское гражданство, после чего политик вернулся на Украину.
Михаил Саакашвили после встречи с депутатами фракции Слуга народа в Киеве
6 мая, 03:50
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2281016
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Дмитрий КулебаМихаил СаакашвилиГрузияУкраинаВ мире
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