В Екатеринбурге продезинфицировали площадь перед репетицией парада Победы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 июн - РИА Новости. Мобильные расчеты войск радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты Центрального военного округа провели дезинфекцию площади 1905 года в Екатеринбурге перед первой ночной тренировкой пеших парадных расчетов, сообщает пресс-служба ЦВО.
"Военнослужащие в рамках реализации комплекса санитарно-противоэпидемиологических мер, направленных на исключение заноса и распространения инфекционных заболеваний, перед ночной тренировкой парада Победы на площади 1905 года провели специальную обработку мест построения и линии прохождения парадных расчетов. С помощью авторазливочных станций АРС-14У мобильные расчеты войск РХБ защиты продезинфицировали территорию площадью свыше 7000 квадратных метров", - говорится в сообщении.
Ранее командующий войсками Центрального военного округа генерал-полковник Александр Лапин сообщил, что на территории округа 24 июня пройдут три парада в Екатеринбурге, Новосибирске и Самаре и более пятидесяти торжественных шествий в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Подразделения РХБ защиты ежедневно проводят дезинфекцию предназначенных для перевозки личного состава транспортных средств, помещений для проживания и тренировочные площадки.