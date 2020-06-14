В Екатеринбурге продезинфицировали площадь перед репетицией парада Победы

"Военнослужащие в рамках реализации комплекса санитарно-противоэпидемиологических мер, направленных на исключение заноса и распространения инфекционных заболеваний, перед ночной тренировкой парада Победы на площади 1905 года провели специальную обработку мест построения и линии прохождения парадных расчетов. С помощью авторазливочных станций АРС-14У мобильные расчеты войск РХБ защиты продезинфицировали территорию площадью свыше 7000 квадратных метров", - говорится в сообщении.