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В Екатеринбурге продезинфицировали площадь перед репетицией парада Победы
2020-06-14T19:19
коронавирус covid-19
75 лет великой победы
центральный военный округ
парад победы
александр лапин
екатеринбург
общество
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В Екатеринбурге продезинфицировали площадь перед репетицией парада Победы

19:18 14.06.2020 (обновлено: 19:19 14.06.2020)
162
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкДезинфекция военной техники для участия в параде Победы в Екатеринбурге
Дезинфекция военной техники для участия в параде Победы в Екатеринбурге
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Дезинфекция военной техники для участия в параде Победы в Екатеринбурге. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 июн - РИА Новости. Мобильные расчеты войск радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты Центрального военного округа провели дезинфекцию площади 1905 года в Екатеринбурге перед первой ночной тренировкой пеших парадных расчетов, сообщает пресс-служба ЦВО.
"Военнослужащие в рамках реализации комплекса санитарно-противоэпидемиологических мер, направленных на исключение заноса и распространения инфекционных заболеваний, перед ночной тренировкой парада Победы на площади 1905 года провели специальную обработку мест построения и линии прохождения парадных расчетов. С помощью авторазливочных станций АРС-14У мобильные расчеты войск РХБ защиты продезинфицировали территорию площадью свыше 7000 квадратных метров", - говорится в сообщении.
Ранее командующий войсками Центрального военного округа генерал-полковник Александр Лапин сообщил, что на территории округа 24 июня пройдут три парада в Екатеринбурге, Новосибирске и Самаре и более пятидесяти торжественных шествий в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Подразделения РХБ защиты ежедневно проводят дезинфекцию предназначенных для перевозки личного состава транспортных средств, помещений для проживания и тренировочные площадки.
Механизированная колонна военной техники во время репетиции парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Екатеринбурге
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75 лет Великой ПобедыКоронавирус COVID-19Центральный военный округПарад ПобедыАлександр ЛапинЕкатеринбургОбщество
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