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В ООП предостерегли Нетаньяху от аннексии Западного берега
2020-06-14T19:02
саиб орейкат
организация освобождения палестины
биньямин нетаньяху
палестина
израиль
в мире
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саиб орейкат, организация освобождения палестины, биньямин нетаньяху, палестина, израиль, в мире

В ООП предостерегли Нетаньяху от аннексии Западного берега

19:02 14.06.2020
1043
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЧлен исполкома Организации освобождения Палестины Саиб Орейкат. Архивное фото
Член исполкома Организации освобождения Палестины Саиб Орейкат. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
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ГАЗА, 14 июн - РИА Новости. Генеральный секретарь исполкома Организации освобождения Палестины (ООП) Саиб Орейкат обвинил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в попытке уничтожить какую-либо возможность мира в регионе, сообщает палестинское агентство ВАФА.
"Если Нетаньяху аннексирует хоть один дюйм палестинской территории, это означает уничтожение любой возможности мира в регионе", - заявил Орейкат в ходе встречи, проходившей в воскресенье в Иерусалимском пресс-клубе.
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"Если Нетаньяху аннексирует какую-либо часть оккупированных палестинских территорий, он должен быть готов нести ответственность в качестве (представителя – ред.) власти-оккупанта, поскольку аннексия означает уничтожение Палестинской администрации", - добавил он.
В конце мая премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху озвучил дату аннексии части территорий Западного берега реки Иордан в рамках "сделки века" президента США Дональда Трампа. По словам Нетаньяху, распространение израильского суверенитета на территории еврейских поселений Западного берега реки Иордан произойдёт 1 июля, и намерений менять эту дату нет. Позже министр водных ресурсов и высшего образования Зеев Элькин заявил в интервью местной прессе, что дата аннексии может быть сдвинута на несколько дней или недель.
Израильские власти начали предпринимать конкретные шаги на пути к аннексии. Сменный премьер-министр Бени Ганц проинструктировал начальника генштаба ускорить подготовку армии в связи с распространением суверенитета Израиля на части Западного берега реки Иордан.
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Дональд Трамп 28 января представил план мирного урегулирования, известный как "сделка века". План Белого дома признает Иерусалим единой и неделимой столицей Израиля, открывает для Израиля возможность аннексировать палестинские территории на Западном берегу реки Иордан и распространить свой суверенитет на Иорданскую долину, а также предлагает создание демилитаризованного палестинского государства, лишенного контроля над своими границами и воздушным пространством. В качестве будущей столицы Палестины план предлагает деревню Абу-Дис в восточном пригороде Иерусалима.
Палестинцы и ряд стран этот план не приняли, так как он, по их мнению, лишает палестинцев права на те территории, которые предусмотрены резолюциями ООН. Глава Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас новый план также отверг, заявив, что палестинцы настаивают на признании своего государства в границах 1967 года со столицей в Иерусалиме.
Аббас 19 мая заявил, что Палестина решила расторгнуть все договоренности с Израилем и США на фоне намерений израильского правительства присоединить палестинские земли.
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