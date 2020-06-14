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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200614/1572916201.html
Инфекционист рассказал, когда США смогут вернуться к "нормальной жизни"
2020-06-14T18:45
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
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коронавирус covid-19, сша, в мире

Инфекционист рассказал, когда США смогут вернуться к "нормальной жизни"

18:45 14.06.2020
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© AP Photo / Bebeto MatthewsЛюди в очереди за масками и едой в районе Гарлема в Нью-Йорке, США
Люди в очереди за масками и едой в районе Гарлема в Нью-Йорке, США
© AP Photo / Bebeto Matthews
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Главный инфекционист США Энтони Фаучи считает, что страна в связи с пандемией коронавируса может вернуться к нормальной жизни только через год.
"Он (вирус) может проходить в несколько циклов, уходить и возвращаться. Я бы надеялся на возвращение к определенной степени по-настоящему нормальной жизни через год или около того. Но я не думаю, что это будет этой зимой или осенью, мы будем сталкиваться с ним подольше", - заявил Фаучи в интервью британской газете Telegraph.
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Он также отметил, что при том, что распространение коронавируса удалось сократить в основных эпицентрах - Нью-Йорке, Чикаго, Детройте, Новом Орлеане - число случаев сейчас растет в других городах.
"Мы наблюдаем, как в некоторых штатах на фоне открытия и возвращения к нормальной жизни появляются ранние признаки того, что число заражений становится выше, чем было раньше", - сказал Фаучи.
Он добавил, что пока рано говорить о снятии ограничений на въезд в страну из стран ЕС и Британии. По его словам, для этого понадобятся "месяцы, а не недели".
По данным университета, всего в США зарегистрировали свыше 2 миллионов случаев заражения коронавирусом и более 115 тысяч смертельных случаев. Отмечается, что выздоровели более 556 тысяч человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19СШАВ мире
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