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В Сальвадоре начнут отмену режима ограничений
2020-06-14T18:21
коронавирус covid-19
сальвадор
в мире
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коронавирус covid-19, сальвадор, в мире

В Сальвадоре начнут отмену режима ограничений

18:21 14.06.2020
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© REUTERS / Jose CabezasЖенщина в защитной маске во время наводнения, вызванного тропическим штормом Аманда в Илопанго
Женщина в защитной маске во время наводнения, вызванного тропическим штормом Аманда в Илопанго
© REUTERS / Jose Cabezas
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Власти Сальвадора намерены 16 июня приступить к поэтапному снятию ограничений, введенных в стране из-за распространения коронавируса нового типа, следует из плана возобновления экономической деятельности, опубликованного на сайте правительства республики.
Данный план состоит из пяти этапов, его реализация будет осуществляться в течение почти двух месяцев и закончится 21 августа.
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На первом этапе возобновится работа текстильного сектора, в режиме доставки заработают магазины и рестораны. Кроме того, по предварительной записи станет возможным получение медицинских услуг и посещение салонов красоты и парикмахерских. Во время второй фазы в ограниченном режиме заработают рестораны и кафе, возобновится работа общественного транспорта, обувной и косметической промышленности и ряда других секторов.
На третьем этапе полностью возобновится розничная и оптовая торговля, откроются торговые центры, спортивные залы, церкви и места проведения религиозных обрядов. Во время четвертой фазы восстановится внутренний и международный туризм, откроются все культурно-развлекательные учреждения. На заключительном этапе произойдет полное возобновление экономической деятельности.
По последним данным, в Сальвадоре выявлены 3720 зараженных COVID-19. Скончались 72 человека, излечились более 1,8 тысячи заболевших. С начала эпидемии в стране было проведено 123 360 тестов на коронавирус.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Коронавирус COVID-19СальвадорВ мире
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