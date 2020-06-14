В Сальвадоре начнут отмену режима ограничений

Данный план состоит из пяти этапов, его реализация будет осуществляться в течение почти двух месяцев и закончится 21 августа.

На первом этапе возобновится работа текстильного сектора, в режиме доставки заработают магазины и рестораны. Кроме того, по предварительной записи станет возможным получение медицинских услуг и посещение салонов красоты и парикмахерских. Во время второй фазы в ограниченном режиме заработают рестораны и кафе, возобновится работа общественного транспорта, обувной и косметической промышленности и ряда других секторов.