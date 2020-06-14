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В Турции три человека пострадали во время землетрясения
2020-06-14T18:34
сулейман сойлу
турция
в мире
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сулейман сойлу, турция, в мире

В Турции три человека пострадали во время землетрясения

18:19 14.06.2020 (обновлено: 18:34 14.06.2020)
829
© РИА Новости / Виктория ВиатрисСкорая помощь в Турции
Скорая помощь в Турции
© РИА Новости / Виктория Виатрис
Скорая помощь в Турции. Архивное фото
АНКАРА, 14 июн – РИА Новости. По меньшей мере три человека получили ранения в результате землетрясения магнитудой 5,7 в провинции Бингёль на востоке Турции, сообщил глава МВД республики Сулейман Сойлу.
"По данным, которые мы получили от администрации губернатора провинции Бингёль, землетрясение магнитудой 5,7 произошло в районе Карлыова. Рухнула наблюдательная башня жандармерии, один ее сотрудник находится под обломками, двое получили лёгкие ранения", - говорится в заявлении Сойлу.
Он добавил, что поиск пострадавших продолжается.
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