https://ria.ru/20200614/1572915667.html
В Турции три человека пострадали во время землетрясения
2020-06-14T18:19
2020-06-14T18:34
сулейман сойлу
турция
в мире
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сулейман сойлу, турция, в мире
АНКАРА, 14 июн – РИА Новости.
По меньшей мере три человека получили ранения в результате землетрясения магнитудой 5,7 в провинции Бингёль на востоке Турции
, сообщил глава МВД республики Сулейман Сойлу
.
"По данным, которые мы получили от администрации губернатора провинции Бингёль, землетрясение магнитудой 5,7 произошло в районе Карлыова. Рухнула наблюдательная башня жандармерии, один ее сотрудник находится под обломками, двое получили лёгкие ранения", - говорится в заявлении Сойлу.
Он добавил, что поиск пострадавших продолжается.