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В псковской больнице попросили помочь с персоналом из-за COVID-19
2020-06-14T18:15
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коронавирус в россии
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михаил ведерников
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В псковской больнице попросили помочь с персоналом из-за COVID-19

18:15 14.06.2020
1239
© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкМедицинские работники в госпитале для зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19 в Черкесске
Медицинские работники в госпитале для зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19 в Черкесске
© РИА Новости / Денис Абрамов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июн - РИА Новости. Великолукская межрайонная больница, на базе которой открылся второй в Псковской области COVID-центр, просит помочь с медицинским персоналом любой квалификации, чтобы обеспечить должный уход за пациентами.
Как сообщал губернатор региона Михаил Ведерников, в среду на базе Великолукской больницы открылся второй в Псковской области COVID-центр, который рассчитан на 150 коек. Созданию этого центра предшествовали консультации с медицинскими специалистами из Москвы, бригада которых прибыла в Псковскую область в конце мая, чтобы помочь с построением эффективной системы помощи пациентам с коронавирусом.
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"Уважаемые коллеги, медицинские работники города Великие Луки и ближайших (да и отдалённых) районов… Нам нужна помощь. И сейчас как раз такая ситуация, что помощь нужна не материальная, а человеческая, медицинская. Катастрофически не хватает рук, квалифицированных и не очень, и даже абсолютно не квалифицированных… Пожалуйста, кто из медицинских работников может, приходите и подставляйте своё надёжное плечо и руки, помогайте", - говорится в сообщении, опубликованном на официальной странице медучреждения "ВКонтакте".
"Нужно спасать людей… Им, нашим пациентам, больше не на кого надеяться", - отмечают медики Великолукской больницы.
Ранее Ведерников сообщал, что в государственных медицинских организациях региона работают 1626 врачей, укомплектованность составляет 49%.
Согласно данным областного оперштаба, на воскресенье в Псковской области подтверждено 1838 случаев коронавируса против 1740 в субботу. Выздоровел 561 человек, 19 - скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Михаил ВедерниковПсковская областьВеликие ЛукиОбщество
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