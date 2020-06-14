В псковской больнице попросили помочь с персоналом из-за COVID-19

Юлия Латынина извинилась за фейк о коронавирусе в Татарстане

Юлия Латынина извинилась за фейк о коронавирусе в Татарстане

"Нужно спасать людей… Им, нашим пациентам, больше не на кого надеяться", - отмечают медики Великолукской больницы.