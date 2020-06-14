https://ria.ru/20200614/1572915527.html
В псковской больнице попросили помочь с персоналом из-за COVID-19
2020-06-14T18:15
2020-06-14T18:15
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
михаил ведерников
псковская область
великие луки
общество
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, михаил ведерников, псковская область, великие луки, общество
С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июн - РИА Новости
. Великолукская межрайонная больница, на базе которой открылся второй в Псковской области
COVID-центр, просит помочь с медицинским персоналом любой квалификации, чтобы обеспечить должный уход за пациентами.
Как сообщал губернатор региона Михаил Ведерников
, в среду на базе Великолукской больницы открылся второй в Псковской области COVID-центр, который рассчитан на 150 коек. Созданию этого центра предшествовали консультации с медицинскими специалистами из Москвы
, бригада которых прибыла в Псковскую область в конце мая, чтобы помочь с построением эффективной системы помощи пациентам с коронавирусом.
"Уважаемые коллеги, медицинские работники города Великие Луки
и ближайших (да и отдалённых) районов… Нам нужна помощь. И сейчас как раз такая ситуация, что помощь нужна не материальная, а человеческая, медицинская. Катастрофически не хватает рук, квалифицированных и не очень, и даже абсолютно не квалифицированных… Пожалуйста, кто из медицинских работников может, приходите и подставляйте своё надёжное плечо и руки, помогайте", - говорится в сообщении, опубликованном на официальной странице медучреждения "ВКонтакте
".
"Нужно спасать людей… Им, нашим пациентам, больше не на кого надеяться", - отмечают медики Великолукской больницы.
Ранее Ведерников сообщал, что в государственных медицинских организациях региона работают 1626 врачей, укомплектованность составляет 49%.
Согласно данным областного оперштаба, на воскресенье в Псковской области подтверждено 1838 случаев коронавируса против 1740 в субботу. Выздоровел 561 человек, 19 - скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.