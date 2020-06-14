https://ria.ru/20200614/1572915489.html
США пытались следить за погружением "Витязя" в Марианскую впадину
2020-06-14T18:13
2020-06-14T18:26
россия
сша
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Stas Dremov
Ну если ЗВЕЗДА съемку проводила... то не сложно догадаться, что миссия погружения была исключительно "мирная" )) без каких либо связей с МО РФ.
244
Sergey Samoylov
Все от судорог страдаете, при появлении Звезды? Видимо это генетическое, с мая 1945 в вашей семье началось.
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россия, сша, наука, безопасность, в мире
МОСКВА, 14 июн — РИА Новости.
Американский крейсер и разведывательные самолеты пытались следить за погружением российского беспилотного аппарата "Витязь" в Марианскую впадину, рассказали телеканалу "Звезда
" представители центрального конструкторского бюро морской техники "Рубин" и Фонда перспективных исследований.
Как отметил главный специалист бюро Роман Соколов, корабль появился через некоторое время после того, как аппарат начали разворачивать на позиции. В свою очередь, руководитель проекта "Витязь-Д" Сергей Лопсарь заявил, что самолеты Poseidon дважды в сутки облетали буксир "Фотий Крылов", с которого беспилотник спускался во впадину.
Телеканал продемонстрировал кадры с американским крейсером и воздушными судами недалеко от района погружения. При этом США
, как отмечает "Звезда", опоздали с фото и видеосъемками.
"К тому моменту, когда они появились рядом, "Витязь" уже давно был спущен под воду", — сообщил телеканал.
В мае российский автономный необитаемый подводный аппарат "Витязь-Д" впервые погрузился на дно Марианской впадины и зафиксировал глубину в 10 028 метров. Как уточнили в Фонде перспективных исследований, "Витязь" стал первым в мире устройством такого рода, которое предположительно достигло самой глубокой точки Мирового океана. В отличие от работавших ранее в этом районе японского аппарата Kaiko и американского Nereus, "Витязь-Д" функционирует полностью автономно, используя элементы искусственного интеллекта.