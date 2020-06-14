Глава МИД Украины готов начать переговоры с Лавровым

МИД Украины отреагировал на планы Трампа пригласить Россию на саммит G7

МИД Украины отреагировал на планы Трампа пригласить Россию на саммит G7

Также дипломат добавил, что сейчас идет обсуждение даты переговоров в "нормандском формате" на уровне глав МИД.