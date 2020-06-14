Глава МИД Украины готов начать переговоры с Лавровым

КИЕВ, 14 июн — РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что готов к переговорам с российским коллегой Сергеем Лавровым.
Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в ходе совместной пресс-конференции с министром иностранных дел ФРГ Хайко Маасом заявил, что работа в "нормандском формате" (Франция, Германия, Россия и Украина) по Донбассу продолжится, разговор на уровне министров иностранных дел состоится в ближайшее время.
"Я открыт для общения с Сергеем Лавровым. Если это поможет решить наши проблемы и способствует деоккупации украинской территории, освобождению украинских заключенных, я готов к взаимодействию в любом формате", — заявил Кулеба в интервью агентству "Укринформ".
Также дипломат добавил, что сейчас идет обсуждение даты переговоров в "нормандском формате" на уровне глав МИД.
Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором Россия называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.