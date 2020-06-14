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Глава МИД Украины готов начать переговоры с Лавровым
2020-06-14T20:31
дмитрий кулеба
сергей лавров
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мид украины
украина
в мире
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О чём говорить? О том что не сделано? Или говорить чтобы просто говорить... А смысл... Уже все давно сказано...
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Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе.... Вон оно как )) А Крым никто не считает))
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дмитрий кулеба, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мид украины, украина, в мире

Глава МИД Украины готов начать переговоры с Лавровым

18:06 14.06.2020 (обновлено: 20:31 14.06.2020)
22930
CC BY 4.0 / Портал Правительства Украины / Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба
Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба
CC BY 4.0 / Портал Правительства Украины /
КИЕВ, 14 июн — РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что готов к переговорам с российским коллегой Сергеем Лавровым.
Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в ходе совместной пресс-конференции с министром иностранных дел ФРГ Хайко Маасом заявил, что работа в "нормандском формате" (Франция, Германия, Россия и Украина) по Донбассу продолжится, разговор на уровне министров иностранных дел состоится в ближайшее время.
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"Я открыт для общения с Сергеем Лавровым. Если это поможет решить наши проблемы и способствует деоккупации украинской территории, освобождению украинских заключенных, я готов к взаимодействию в любом формате", — заявил Кулеба в интервью агентству "Укринформ".
Также дипломат добавил, что сейчас идет обсуждение даты переговоров в "нормандском формате" на уровне глав МИД.
Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором Россия называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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Дмитрий КулебаСергей ЛавровМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)МИД УкраиныУкраинаВ мире
Популярные комментарии
О чём говорить? О том что не сделано? Или говорить чтобы просто говорить... А смысл... Уже все давно сказано...
14 июня, 18:18
ppripadchev11
8001002
Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе.... Вон оно как )) А Крым никто не считает))
14 июня, 18:09
Stas Dremov
3710860
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