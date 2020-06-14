https://ria.ru/20200614/1572915346.html
В Подмосковье сообщили о масляном пятне на поверхности реки Поля
2020-06-14T18:00
2020-06-14T20:26
шатура
московская область (подмосковье)
происшествия
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шатура
московская область (подмосковье)
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шатура, московская область (подмосковье), происшествия
МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. В подмосковной Шатуре на восьми километрах поверхности реки Поля появилось маслянистое пятно, проводится забор проб, причиной мог стать сброс сточных вод, сообщили в пресс-службе Министерства экологии и природопользования региона.
"Информация о появлении масляного пятна на реке Поля была получена от администрации городского округа Шатура
. Сразу после получения сигнала на место выехал инспектор экологического надзора Министерства экологии и природопользования Московской области
. На водной поверхности реки Поля действительно имеется пятно, серебристо-коричневого цвета. Пятно растянулось на протяжении восьми километров в районе деревни Красные ворота", — говорится в сообщении.
Проведены исследования параметров качества атмосферного воздуха, превышений не зафиксировано, проводится забор проб воды и мероприятия, направленные на выявление причин происшествия.
"Предположительно, причиной является аварийный сброс сточных вод, из-за обильного количества осадков за прошедшие двое суток. На месте работают сотрудники МЧС, Минэкологии и администрации городского округа Шатура", — рассказали в ведомстве.