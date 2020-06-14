В Подмосковье сообщили о масляном пятне на поверхности реки Поля

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. В подмосковной Шатуре на восьми километрах поверхности реки Поля появилось маслянистое пятно, проводится забор проб, причиной мог стать сброс сточных вод, сообщили в пресс-службе Министерства экологии и природопользования региона.