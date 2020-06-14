Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200614/1572915346.html
В Подмосковье сообщили о масляном пятне на поверхности реки Поля
2020-06-14T20:26
шатура
московская область (подмосковье)
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/0e/1572915254_0:60:1150:707_1200x0_80_0_0_82a2fb7e3dd264c4dabaf13ff018840f.jpg
3
шатура
московская область (подмосковье)
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://ria.ru/20200614/1572915346.html?chat_room_id=1572915346
Новости
ru-RU
3877
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/0e/1572915254_0:60:1150:707_1200x0_80_0_0_82a2fb7e3dd264c4dabaf13ff018840f.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/0e/1572915254_65:0:1086:766_1200x0_80_0_0_a093ea69ada330b96afdba7cdf1176ac.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/0e/1572915254_192:0:958:766_1200x0_80_0_0_c647fe9a6cb06a3cf565c2b2b800c9cf.jpg
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
шатура, московская область (подмосковье), происшествия

В Подмосковье сообщили о масляном пятне на поверхности реки Поля

18:00 14.06.2020 (обновлено: 20:26 14.06.2020)
3877
© Фото : Администрация городского округа ШатураВыяснение причины загрязнения реки Поля в подмосковной Шатуре
Выяснение причины загрязнения реки Поля в подмосковной Шатуре
© Фото : Администрация городского округа Шатура
МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. В подмосковной Шатуре на восьми километрах поверхности реки Поля появилось маслянистое пятно, проводится забор проб, причиной мог стать сброс сточных вод, сообщили в пресс-службе Министерства экологии и природопользования региона.
"Информация о появлении масляного пятна на реке Поля была получена от администрации городского округа Шатура. Сразу после получения сигнала на место выехал инспектор экологического надзора Министерства экологии и природопользования Московской области. На водной поверхности реки Поля действительно имеется пятно, серебристо-коричневого цвета. Пятно растянулось на протяжении восьми километров в районе деревни Красные ворота", — говорится в сообщении.
© Фото : Администрация городского округа ШатураВыяснение причины загрязнения реки Поля в подмосковной Шатуре
Выяснение причины загрязнения реки Поля в подмосковной Шатуре
© Фото : Администрация городского округа Шатура
Выяснение причины загрязнения реки Поля в подмосковной Шатуре
Проведены исследования параметров качества атмосферного воздуха, превышений не зафиксировано, проводится забор проб воды и мероприятия, направленные на выявление причин происшествия.

"Предположительно, причиной является аварийный сброс сточных вод, из-за обильного количества осадков за прошедшие двое суток. На месте работают сотрудники МЧС, Минэкологии и администрации городского округа Шатура", — рассказали в ведомстве.

10221017
Обсудить 3
ШатураМосковская область (Подмосковье)Происшествия
Рекомендуем
Человек около информационного баннера в аэропорту Шереметьево в Москве
В Москве оштрафовали 29 предприятий за несоблюдение правил по COVID-19
Машина прокуратуры
Камчатская прокуратура начала проверку после разлива мазута в бухте
Лисица с детенышем, поселившаяся на острове Русском
На Камчатке показали уникальные видео с лисицами
Российский подводный беспилотник Витязь-Д впервые достиг дна Марианской впадины
США пытались следить за погружением "Витязя" в Марианскую впадину
Горничная отеля Арт Москва Войковская в Москве
Роспотребнадзор дал рекомендации по заселению в отели
Зеленая черепаха
В Австралии сняли на видео тысячи черепах, приплывших на остров Рейн
Сотрудник ФСИН пришел к Ефремову с проверкой
Сотрудник ФСИН пришел к Ефремову с проверкой
Актёр Михаил Ефремов выходит из Таганского суда в Москве
СМИ подсчитали доходы Ефремова
Столкновение самолетов в Пулково
Опубликовано новое видео с места столкновения самолетов в Пулково
Побережье острова Итуруп
Японцы прокомментировали слова Путина о российских Курилах
Медицинские сотрудники в защитных костюмах, доставляют пациента в больницу Святого Томаса в Лондоне, Британия
Ученые рассказали об угрозе развития новой болезни из-за коронавируса
Стоп-кадр видео со страницы в instagram Филипа Киркорова
Автор скандального ролика с Киркоровым ответил на критику экс-главы ВДВ
Президент РФ Владимир Путин проводит заседание Совета безопасности РФ
Путин написал статью о Второй мировой войне
Информация об общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию России на Новом Арбате в Москве
Путин отреагировал на критику поправок к Конституции
Аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге
Пассажир рассказал о столкновении двух самолетов в Пулково
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:38Жена Реввы оценила скандальный ролик Киркорова про десантников
00:34Эксперты рассказали, как пандемия повлияла на привычки туристов
00:33Названы регионы — лидеры по уровню благосостояния семей
00:18В России начинают работу стойки с информацией о голосовании по поправкам
00:12В центре Москвы сняли ограничения движения из-за репетиции парада Победы
23:50В Карачаево-Черкесии оштрафовали участников акции против задержаний
23:49Воробьев рассказал о финансовых потерях Подмосковья из-за коронавируса
23:35В Атланте два человека погибли при стрельбе во время протестов
23:28Глава ассоциации фермеров Кубани погиб, спасая тонущего ребенка
23:10Во Франции число жертв коронавируса превысило 29,4 тысячи человек
23:07В Черногории прошли шествия в поддержку Сербской православной церкви
22:58В Москве умерли 53 пациента с коронавирусом
22:53Власти Афганистана предложили талибам повестку по переговорам
22:33В Турции число пострадавших при землетрясении возросло до 18 человек
22:33В Москве Центральный рынок проверят на соблюдение масочного режима
22:15В Москве оштрафовали 29 предприятий за несоблюдение правил по COVID-19
22:07Террористы обстреляли населенные пункты в трех сирийских провинциях
22:04Пушков высмеял заявление главы МИД Украины о "наступательной дипломатии"
22:00На востоке Москвы скорая насмерть сбила женщину
21:59В Иране произошло землетрясение магнитудой 5,1
Лента новостейМолния