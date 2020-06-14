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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20200614/1572915213.html
Еврейский музей прокомментировал объявление о поиске "бармена-славянина"
2020-06-14T19:24
религия и мировоззрение
религия
россия
новости - религия и мировоззрение
федерация еврейских общин россии
александр борода
российский еврейский музей толерантности
общество
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Слушай, музей!...)* Где твоя толерантность к желаниям владельца кафе)))*
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Видимо субподрядчик сделал публикацию специально, чтобы затем устроить на вакансию бармена-палестинца... Многоходовочка...
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религия, россия, новости - религия и мировоззрение, федерация еврейских общин россии, александр борода, российский еврейский музей толерантности, общество

Еврейский музей прокомментировал объявление о поиске "бармена-славянина"

17:56 14.06.2020 (обновлено: 19:24 14.06.2020)
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкАлександр Борода выступает на мероприятии в Еврейском музее и центре толерантности в Москве
Александр Борода выступает на мероприятии в Еврейском музее и центре толерантности в Москве
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
Александр Борода выступает на мероприятии в Еврейском музее и центре толерантности в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Коллектив Еврейского музея и центра толерантности возмущен публикацией объявления, в котором искали человека "славянской внешности" для работы в кафе при том же музее, сказано в открытом письме президента Федерации еврейских общин России (ФЕОР) и генерального директора Еврейского музея и центра толерантности раввина Александра Бороды (имеется в распоряжении РИА Новости).
Ранее организатор кафе в столичном Еврейском музее и центре толерантности привлек субподрядчика по поиску персонала, который разместил в интернете объявление о работе: на должность бармена искали человека "славянской внешности", уточняет пресс-служба ФЕОР в комментарии к письму своего президента.
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"Объявление содержало дискриминационное требование к соискателю. Коллектив Еврейского музея и центра толерантности возмущен произошедшим. Руководство музея приняло незамедлительное решение о прекращении сотрудничества с лицами, несущими за этот инцидент ответственность", - говорится в сообщении.
По словам президента ФЕОР, то, что в описании вакансии оказался Еврейский музей и центр толерантности, "вообще кажется неправдоподобно абсурдным".
"Я склонен считать случившееся скорее открытой провокацией, чем реальным запросом. Все это не просто идет вразрез с нашими убеждениями, но является тем, чему мы как культурная и общественная организация уже почти восемь лет противодействуем", - написал Борода в открытом письме.
По его словам, при наборе сотрудников в Еврейский музей и центр толерантности очень важен их профессионализм, но "первоочередно для нас, чтобы человек разделял вышеупомянутые ценности, транслировал их в повседневной жизни". "Поэтому такая формулировка никак не могла исходить ни от кого из сотрудников музея, и очевидно, что после данного инцидента мы немедленно прекратили сотрудничество с лицами, несущими за это ответственность", – подчеркнул раввин.
По его мнению, этот случай продемонстрировал актуальность работы Центра толерантности. "Уроки нашего центра идут в школах в 68 регионах России, но теперь мы видим, что должны уделять еще больше внимания просветительским программам, касающимся, в том числе, корпоративной этики", - подытожил представитель ФЕОР.
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Религия и мировоззрениеРелигияРоссияНовости - Религия и мировоззрениеФедерация еврейских общин РоссииАлександр БородаРоссийский еврейский музей толерантностиОбщество
Популярные комментарии
Слушай, музей!...)* Где твоя толерантность к желаниям владельца кафе)))*
14 июня, 18:17
галина волох ( Морозова )
6130002
Видимо субподрядчик сделал публикацию специально, чтобы затем устроить на вакансию бармена-палестинца... Многоходовочка...
14 июня, 18:29
YSYar S
3150003
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