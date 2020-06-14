Роспотребнадзор дал рекомендации по заселению в отели

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. За правилами заселения гостей будут следить сами отели, рассказали " За правилами заселения гостей будут следить сами отели, рассказали " Российской газете " в Роспотребнадзоре

Ранее Федеральное агентство по туризму и Роспотребнадзор разработали рекомендации по работе гостиниц в условиях пандемии коронавируса. В документе уточнялось, что размещение постояльцев в номере должно быть преимущественно одноместным или семейным.

"Рекомендации разработаны для предприятий гостиничного бизнеса, и бремя доказывания семейного статуса полностью входит в сферу ответственности гостиницы", — объяснил представитель ведомства.

Позже, комментируя публикацию РГ, в Роспотребнадзоре уточнили, что рекомендуют не заселять в номера людей, не контактирующих друг с другом в обычной жизни.

При этом президент Российской гостиничной ассоциации Геннадий Ламшин отметил, что проживать в одном номере могут не только члены одной семьи.

"Может заехать пара, не обязательно муж и жена, а, например, жених и невеста — естественно, они также должны быть в одном номере", — цитирует его газета.

Кроме того, отель может поселить в одном номере и друзей, если они прилетели вместе. Они же, по словам Ламшина, будут питаться за одним столом.

Специалист также подчеркнул, что гость может заселиться в один номер с сопровождающим лицом, а это может быть кто угодно.

Для совместного заселения предоставлять какие-то специальные документы не потребуется, заключил Ламшин. Окончательное решение о возможности проживания в одном номере будет принимать гостиница.