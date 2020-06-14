Роспотребнадзор дал рекомендации по заселению в отели

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. За правилами заселения гостей будут следить сами отели, рассказали "Российской газете" в Роспотребнадзоре.
Ранее Федеральное агентство по туризму и Роспотребнадзор разработали рекомендации по работе гостиниц в условиях пандемии коронавируса. В документе уточнялось, что размещение постояльцев в номере должно быть преимущественно одноместным или семейным.
"Рекомендации разработаны для предприятий гостиничного бизнеса, и бремя доказывания семейного статуса полностью входит в сферу ответственности гостиницы", — объяснил представитель ведомства.
Позже, комментируя публикацию РГ, в Роспотребнадзоре уточнили, что рекомендуют не заселять в номера людей, не контактирующих друг с другом в обычной жизни.
При этом президент Российской гостиничной ассоциации Геннадий Ламшин отметил, что проживать в одном номере могут не только члены одной семьи.
"Может заехать пара, не обязательно муж и жена, а, например, жених и невеста — естественно, они также должны быть в одном номере", — цитирует его газета.
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Кроме того, отель может поселить в одном номере и друзей, если они прилетели вместе. Они же, по словам Ламшина, будут питаться за одним столом.
Специалист также подчеркнул, что гость может заселиться в один номер с сопровождающим лицом, а это может быть кто угодно.
Для совместного заселения предоставлять какие-то специальные документы не потребуется, заключил Ламшин. Окончательное решение о возможности проживания в одном номере будет принимать гостиница.
Эту информацию РИА Новости подтвердили в Ростуризме. В пресс-службе ведомства уточнили, что "у людей, которые приехали на отдых вместе, при заселении не будут спрашивать документы, подтверждающие брак".