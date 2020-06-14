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Роспотребнадзор дал рекомендации по заселению в отели
2020-06-14T21:45
россия
туризм
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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россия, туризм, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество

Роспотребнадзор дал рекомендации по заселению в отели

17:55 14.06.2020 (обновлено: 21:45 14.06.2020)
107298
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкГорничная отеля "Арт Москва Войковская" в Москве
Горничная отеля Арт Москва Войковская в Москве
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. За правилами заселения гостей будут следить сами отели, рассказали "Российской газете" в Роспотребнадзоре.
Ранее Федеральное агентство по туризму и Роспотребнадзор разработали рекомендации по работе гостиниц в условиях пандемии коронавируса. В документе уточнялось, что размещение постояльцев в номере должно быть преимущественно одноместным или семейным.
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"Рекомендации разработаны для предприятий гостиничного бизнеса, и бремя доказывания семейного статуса полностью входит в сферу ответственности гостиницы", — объяснил представитель ведомства.
Позже, комментируя публикацию РГ, в Роспотребнадзоре уточнили, что рекомендуют не заселять в номера людей, не контактирующих друг с другом в обычной жизни.
При этом президент Российской гостиничной ассоциации Геннадий Ламшин отметил, что проживать в одном номере могут не только члены одной семьи.
"Может заехать пара, не обязательно муж и жена, а, например, жених и невеста — естественно, они также должны быть в одном номере", — цитирует его газета.
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Кроме того, отель может поселить в одном номере и друзей, если они прилетели вместе. Они же, по словам Ламшина, будут питаться за одним столом.
Специалист также подчеркнул, что гость может заселиться в один номер с сопровождающим лицом, а это может быть кто угодно.
Для совместного заселения предоставлять какие-то специальные документы не потребуется, заключил Ламшин. Окончательное решение о возможности проживания в одном номере будет принимать гостиница.
Эту информацию РИА Новости подтвердили в Ростуризме. В пресс-службе ведомства уточнили, что "у людей, которые приехали на отдых вместе, при заселении не будут спрашивать документы, подтверждающие брак".
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РоссияТуризмФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
Популярные комментарии
Клоунада )
14 июня, 17:58
Max P
204510330
уже даже не смешно...
14 июня, 18:17
Ири на
74202112
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