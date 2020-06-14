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В США при сносе статуи главы Конфедерации нашли бурбон 1936 года
2020-06-14T17:53
кентукки
сша
в мире
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Это посыл из прошлого, мол выпейте, успокойтесь и не сносите памятники.
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РИА Новости
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353
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кентукки, сша, в мире

В США при сносе статуи главы Конфедерации нашли бурбон 1936 года

17:50 14.06.2020 (обновлено: 17:53 14.06.2020)
1971
© REUTERS / Bryan Woolston Статуя Джефферсона Дэвиса в Кентукки
Статуя Джефферсона Дэвиса в Кентукки
© REUTERS / Bryan Woolston
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Рабочие, занимавшиеся демонтажем статуи президента рабовладельческого Юга времен гражданской войны Джефферсона Дэвиса из капитолия в штате Кентукки, обнаружили бутылку бурбона, спрятанную внутри монумента в 1936 году, сообщает издание New York Post.
Ранее консультативная комиссия по исторической собственности штата Кентукки почти единогласно проголосовала за то, чтобы убрать статую. По всем США начался стихийный снос памятников южанам времен Гражданской войны на фоне протестов после гибели афроамериканца Джорджа Флойда от рук полиции. В частности, статую Дэвиса снесли в Ричмонде в Виргинии, который был столицей Юга.
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Помимо бутылки чистого бурбона Glenmore Kentucky, в статуе хранился выпуск газеты State Journal от 20 октября 1936 года - день, когда статуя была установлена.
В ходе конфликта Севера и Юга 1861-1865 годов на почве рабства часть штатов откололась от США и образовала Конфедеративные штаты Америки (КША). Военный конфликт окончился победой Севера и восстановлением США в прежних границах. Также были освобождены рабы, хотя де-факто положение афроамериканцев оставалось неравноправным во многих штатах до 1960-х годов.
Дэвис был первым и единственным президентом КША.
Протестующие на одной из улиц Вашингтона
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10625003
Обсудить 4
КентуккиСШАВ мире
Популярные комментарии
Это посыл из прошлого, мол выпейте, успокойтесь и не сносите памятники.
14 июня, 17:57
А Андрей Мартынов
930000
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