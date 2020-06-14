В США при сносе статуи главы Конфедерации нашли бурбон 1936 года

Ранее консультативная комиссия по исторической собственности штата Кентукки почти единогласно проголосовала за то, чтобы убрать статую. По всем США начался стихийный снос памятников южанам времен Гражданской войны на фоне протестов после гибели афроамериканца Джорджа Флойда от рук полиции. В частности, статую Дэвиса снесли в Ричмонде в Виргинии, который был столицей Юга.