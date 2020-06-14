https://ria.ru/20200614/1572915072.html
В США при сносе статуи главы Конфедерации нашли бурбон 1936 года
2020-06-14T17:50
2020-06-14T17:53
кентукки
сша
в мире
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https://ria.ru/20200610/1572727982.html
Андрей Мартынов
Это посыл из прошлого, мол выпейте, успокойтесь и не сносите памятники.
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кентукки
сша
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кентукки, сша, в мире
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости.
Рабочие, занимавшиеся демонтажем статуи президента рабовладельческого Юга времен гражданской войны Джефферсона Дэвиса из капитолия в штате Кентукки
, обнаружили бутылку бурбона, спрятанную внутри монумента в 1936 году, сообщает издание New York Post
.
Ранее консультативная комиссия по исторической собственности штата Кентукки почти единогласно проголосовала за то, чтобы убрать статую. По всем США начался стихийный снос памятников южанам времен Гражданской войны на фоне протестов после гибели афроамериканца Джорджа Флойда от рук полиции. В частности, статую Дэвиса снесли в Ричмонде в Виргинии, который был столицей Юга.
Помимо бутылки чистого бурбона Glenmore Kentucky, в статуе хранился выпуск газеты State Journal от 20 октября 1936 года - день, когда статуя была установлена.
В ходе конфликта Севера и Юга 1861-1865 годов на почве рабства часть штатов откололась от США
и образовала Конфедеративные штаты Америки (КША). Военный конфликт окончился победой Севера и восстановлением США в прежних границах. Также были освобождены рабы, хотя де-факто положение афроамериканцев оставалось неравноправным во многих штатах до 1960-х годов.
Дэвис был первым и единственным президентом КША.