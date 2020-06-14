https://ria.ru/20200614/1572914720.html
Ученые рассказали об угрозе развития новой болезни из-за коронавируса
2020-06-14T17:27
2020-06-14T17:58
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
воз
в мире
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коронавирус covid-19, воз, в мире
МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Коронавирус
повышает риск развития диабета у пациентов. К такому выводу пришла группа ученых из Мельбурнского университета, Лондонского королевского колледжа и нескольких других исследовательских учреждений. Результаты работы опубликованы в New England Journal of Medicine.
В ходе исследования специалисты выяснили, что наличие диабета усугубляет течение COVID-19 у пациентов. Согласно статистике, от 20 до 30 процентов умерших из-за коронавируса страдали сахарным диабетом.
В свою очередь, коронавирусная инфекция способствует развитию диабета у пациентов, которые не болели им до заражения. В некоторых случаях это влекло за собой серьезные эндокринные изменения.
Ученые установили, что протеин ACE-2, который обеспечивает проникновение коронавируса в клетки, также воздействует и на органы, отвечающие за метаболизм глюкозы.
При этом пока ученые не могут выяснить, откатываются ли изменения метаболизма глюкозы после выздоровления пациента от коронавируса. Также остается открытым вопрос о том, является ли развивающийся у пациентов с COVID-19 диабет болезнью нового вида или же принадлежит двум ранее известным типам. В рамках поиска ответов на эти вопросы специалисты создали глобальный реестр пациентов с диабетом, связанным с коронавирусной инфекцией СOVIDiab Registry.
По последним данным ВОЗ
, всего в мире зафиксировано более 7,5 миллиона случаев заражения COVID-19, скончались свыше 423 тысяч человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.