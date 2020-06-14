Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200614/1572914720.html
Ученые рассказали об угрозе развития новой болезни из-за коронавируса
2020-06-14T17:58
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
воз
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/0e/1570043170_0:160:2929:1808_1200x0_80_0_0_8550170159d0eb9f0ed9e2cbf8cbd916.jpg
https://ria.ru/20200614/1572907426.html
https://ria.ru/20200614/1572901165.html
2
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://ria.ru/20200614/1572914720.html?chat_room_id=1572914720
Новости
ru-RU
16068
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/0e/1570043170_0:160:2929:1808_1200x0_80_0_0_8550170159d0eb9f0ed9e2cbf8cbd916.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/0e/1570043170_150:0:2633:1862_1200x0_80_0_0_9e3d7c0aba29db0bdc2affc96026a858.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/0e/1570043170_461:0:2323:1862_1200x0_80_0_0_6a9b467febe49c9aa3b6295e483d524f.jpg
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, воз, в мире

Ученые рассказали об угрозе развития новой болезни из-за коронавируса

17:27 14.06.2020 (обновлено: 17:58 14.06.2020)
16068
© AP Photo / Frank AugsteinМедицинские сотрудники в защитных костюмах, доставляют пациента в больницу Святого Томаса в Лондоне, Британия
Медицинские сотрудники в защитных костюмах, доставляют пациента в больницу Святого Томаса в Лондоне, Британия
© AP Photo / Frank Augstein
МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Коронавирус повышает риск развития диабета у пациентов. К такому выводу пришла группа ученых из Мельбурнского университета, Лондонского королевского колледжа и нескольких других исследовательских учреждений. Результаты работы опубликованы в New England Journal of Medicine.
В ходе исследования специалисты выяснили, что наличие диабета усугубляет течение COVID-19 у пациентов. Согласно статистике, от 20 до 30 процентов умерших из-за коронавируса страдали сахарным диабетом.
Президент РФ Владимир Путин
Вчера, 12:34Распространение нового коронавируса
Путин заявил об уверенном выходе России из пандемии
В свою очередь, коронавирусная инфекция способствует развитию диабета у пациентов, которые не болели им до заражения. В некоторых случаях это влекло за собой серьезные эндокринные изменения.
Ученые установили, что протеин ACE-2, который обеспечивает проникновение коронавируса в клетки, также воздействует и на органы, отвечающие за метаболизм глюкозы.
При этом пока ученые не могут выяснить, откатываются ли изменения метаболизма глюкозы после выздоровления пациента от коронавируса. Также остается открытым вопрос о том, является ли развивающийся у пациентов с COVID-19 диабет болезнью нового вида или же принадлежит двум ранее известным типам. В рамках поиска ответов на эти вопросы специалисты создали глобальный реестр пациентов с диабетом, связанным с коронавирусной инфекцией СOVIDiab Registry.
Мэр Москвы Сергей Собянин на церемонии открытия фонтанов на Поклонной горе в Москве
Вчера, 08:51Распространение нового коронавируса
Собянин рассказал об этапе снятия ограничений в июле
По последним данным ВОЗ, всего в мире зафиксировано более 7,5 миллиона случаев заражения COVID-19, скончались свыше 423 тысяч человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
1151039324
Обсудить 2
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ВОЗВ мире
Рекомендуем
Пациент в машине скорой помощи возле медицинского центра NYU Langone в Нью-Йорке
Названы места с высоким риском заразиться коронавирусом
Горничная отеля Арт Москва Войковская в Москве
Роспотребнадзор дал рекомендации по заселению в отели
Стоп-кадр видео со страницы в instagram Филипа Киркорова
Жена Реввы оценила скандальный ролик Киркорова про десантников
Актёр Михаил Ефремов выходит из Таганского суда в Москве
СМИ подсчитали доходы Ефремова
Стоп-кадр видео со страницы в instagram Филипа Киркорова
Автор скандального ролика с Киркоровым ответил на критику экс-главы ВДВ
Российский подводный беспилотник Витязь-Д впервые достиг дна Марианской впадины
США пытались следить за погружением "Витязя" в Марианскую впадину
Врачи в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
В Петербурге порядка пяти тысяч сотрудников больниц заразились COVID-19
Люди в очереди за масками и едой в районе Гарлема в Нью-Йорке, США
Инфекционист рассказал, когда США смогут вернуться к "нормальной жизни"
Президент Франции Эммануэль Макрон
Макрон заявил о "первой победе" над коронавирусом
Акция в поддержку музыканта Дениса Казначеева, задержанного в Берлине
В Берлине проходит акция в поддержку задержанного российского музыканта
Автомобиль Следственного комитета России
В Брянске завели дело после обнаружения тела женщины со следами укусов
Человек около информационного баннера в аэропорту Шереметьево в Москве
В Москве оштрафовали 29 предприятий за несоблюдение правил по COVID-19
Девушки в автомобиле
Эксперты рассказали, как пандемия повлияла на привычки туристов
Девушка занимается бегом в парке
Вирусолог дал совет, как подготовиться ко второй волне коронавируса
Сотрудник ФСИН пришел к Ефремову с проверкой
Сотрудник ФСИН пришел к Ефремову с проверкой
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:38Жена Реввы оценила скандальный ролик Киркорова про десантников
00:34Эксперты рассказали, как пандемия повлияла на привычки туристов
00:33Названы регионы — лидеры по уровню благосостояния семей
00:18В России начинают работу стойки с информацией о голосовании по поправкам
00:12В центре Москвы сняли ограничения движения из-за репетиции парада Победы
23:50В Карачаево-Черкесии оштрафовали участников акции против задержаний
23:49Воробьев рассказал о финансовых потерях Подмосковья из-за коронавируса
23:35В Атланте два человека погибли при стрельбе во время протестов
23:28Глава ассоциации фермеров Кубани погиб, спасая тонущего ребенка
23:10Во Франции число жертв коронавируса превысило 29,4 тысячи человек
23:07В Черногории прошли шествия в поддержку Сербской православной церкви
22:58В Москве умерли 53 пациента с коронавирусом
22:53Власти Афганистана предложили талибам повестку по переговорам
22:33В Турции число пострадавших при землетрясении возросло до 18 человек
22:33В Москве Центральный рынок проверят на соблюдение масочного режима
22:15В Москве оштрафовали 29 предприятий за несоблюдение правил по COVID-19
22:07Террористы обстреляли населенные пункты в трех сирийских провинциях
22:04Пушков высмеял заявление главы МИД Украины о "наступательной дипломатии"
22:00На востоке Москвы скорая насмерть сбила женщину
21:59В Иране произошло землетрясение магнитудой 5,1
Лента новостейМолния