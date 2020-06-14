Автор скандального ролика с Киркоровым ответил на критику экс-главы ВДВ

"Если над кем-то Филипп и смеялся, то только над собой. Там же прослеживается и самоирония сценаристов, про которых Филипп много раз упомянул: "Сценаристы какие-то сумасшедшие! Что это за бред?" Надо легче относиться ко всему, у нас страсти уже накалены до маразма", — сказал он.