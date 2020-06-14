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Автор скандального ролика с Киркоровым ответил на критику экс-главы ВДВ
2020-06-14T17:56
россия
шоу-бизнес
воздушно-десантные войска россии
владимир шаманов
филипп киркоров
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Это пугало эстрадное, конечно же, отвратительно. Но и ВДВ стоит к этому спокойно относиться, без угроз. И не опускаться до уровня соцсетей.
100
Шаманов, не перегибай!
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россия
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60
россия, шоу-бизнес, воздушно-десантные войска россии, владимир шаманов, филипп киркоров

Автор скандального ролика с Киркоровым ответил на критику экс-главы ВДВ

17:12 14.06.2020 (обновлено: 17:56 14.06.2020)
30055
© аккаунт в instagram "fkirkorov"Стоп-кадр видео со страницы в instagram Филипа Киркорова
Стоп-кадр видео со страницы в instagram Филипа Киркорова
© аккаунт в instagram "fkirkorov"
МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Автор скандального ролика с Филиппом Киркоровым, режиссер Марюс Вайсберг в беседе с "Комсомольской правдой" заявил, что не хотел никого оскорбить.
Ранее артист опубликовал снятый для юмористического скетч-шоу ролик, где предстал в образе десантника. Экс-глава ВДВ Владимир Шаманов назвал этот сюжет отвратительным и призвал Киркорова извиниться и удалить видео "для своего же блага".
Певец Филипп Киркоров
Вчера, 12:35Культура
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Вайсберг назвал это видео смешным.
"Если над кем-то Филипп и смеялся, то только над собой. Там же прослеживается и самоирония сценаристов, про которых Филипп много раз упомянул: "Сценаристы какие-то сумасшедшие! Что это за бред?" Надо легче относиться ко всему, у нас страсти уже накалены до маразма", — сказал он.
Также режиссер отметил, что Киркоров — просто артист, которые играл роль, поэтому предъявлять претензии лично ему странно.
"Если вдруг, того не желая, кто-то кого-то обидел, more.tv зарегистрирует свои официальные извинения, поскольку данный проект — заказ этой площадки, Филипп тут вообще не виноват", — добавил он.
Автор ролика подчеркнул, что шутка была самоиронией и не относилась к ВДВ.
Музыкант и композитор Юрий Лоза
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Лоза резко ответил на шутку Киркорова
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Обсудить 31
РоссияШоу-бизнесВоздушно-десантные войска РоссииВладимир ШамановФилипп Киркоров
Популярные комментарии
Это пугало эстрадное, конечно же, отвратительно. Но и ВДВ стоит к этому спокойно относиться, без угроз. И не опускаться до уровня соцсетей.
14 июня, 17:33
ba-ev
67001230
Шаманов, не перегибай!
14 июня, 17:39
ДХДмитрий Хуторной
17000277
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