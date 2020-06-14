https://ria.ru/20200614/1572914345.html
В Сербии умер еще один пациент с COVID-19
2020-06-14T17:04
2020-06-14T17:04
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
сербия
в мире
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коронавирус covid-19, сербия, в мире
БЕЛГРАД, 14 июн - РИА Новости.
В Сербии
за сутки скончался один больной COVID-19, выявлены 59 новых зараженных, сообщило министерство здравоохранения.
С 23 марта в Сербии ежедневно один или несколько человек умирали от коронавируса. Во второй половине мая и начале июня несколько дней прошло без жертв.
"В последние 24 часа умер один пациент с COVID-19. Общее число скончавшихся с начала пандемии - 254 человека. Выявлены 59 новых зараженных, всего 12 310 больных", - заявил минздрав в воскресенье.
Министр здравоохранения Златибор Лончар ранее заявил, что отсутствие новых зараженных коронавирусом можно ожидать в Сербии 9 или 10 июля.
Сербия смягчила меры после отмены 6 мая режима ЧП и комендантского часа, введенных в середине марта. Работают кафе и рестораны, государственные и коммерческие предприятия. Сохраняются меры социальной дистанции в общественных местах и транспорте, необходимость носить маски в государственных и коммерческих объектах. Власти страны с 1 июня разрешили массовые собрания с присутствием более 1 тысячи человек.
Сербия 18 мая открыла авиасообщение, национальный авиаперевозчик запустил регулярные рейсы 21 мая. Власти Сербии с 1 июня открыли границы для граждан соседних Боснии
и Герцеговины, Черногории
, Северной Македонии
и Албании
.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.