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Подозреваемый в убийстве Гандзюк попал в реанимацию
2020-06-14T17:02
екатерина гандзюк
юрий луценко
херсон
киев
украина
в мире
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екатерина гандзюк, юрий луценко, херсон, киев, украина, в мире

Подозреваемый в убийстве Гандзюк попал в реанимацию

17:02 14.06.2020
656
© Fotolia / FotokonАвтомобиль скорой помощи в Киеве
Автомобиль скорой помощи в Киеве
© Fotolia / Fotokon
Автомобиль скорой помощи в Киеве. Архивное фото
КИЕВ, 14 июн - РИА Новости. Глава Херсонского областного совета Владислав Мангер, который является одним из подозреваемых в деле об убийстве советницы мэра Херсона Екатерины Гандзюк, попал в реанимацию и не может быть принудительно приведен в суд Киева на Украине, сообщил его адвокат Дмитрий Ильченко.
Ранее Печерский районный суд Киева разрешил принудительный привод главы Херсонского областного совета Владислава Мангера в качестве подозреваемого по делу об убийстве Гандзюк.
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"Сегодня состоялась такое следственное действие, как попытка привода. Два работника полиции зашли в реанимационное отделение, зачитали Мангеру решение о том, что он обязан прибыть завтра в суд, а они обязаны его сопровождать. Мангер сообщил, что не может физически доехать в Киев, после чего полиция обратилась к врачу", - рассказал Ильченко в комментарии изданию hromadske ("Общественное").
По словам защитника, врач выдал справку о том, что состояние Мангера оценивается как тяжелое, но стабильное.
"Врачи отмечают, что если никаких осложнений не произойдет, то это может занять до одной недели", - добавил адвокат.
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Ранее Юрий Луценко, занимавший должность генпрокурора Украины до августа 2019 года, сообщал, что в организации убийства подозревают Мангера. Подозреваемый был арестован с правом внесения залога в почти 2,5 миллиона гривен (около 104 тысяч долларов), а после его внесения вышел на свободу. Позже подозрение Мангеру заменили на "заказ причинения телесных повреждений". По версии следствия, Мангер вместе с бывшим помощником экс-депутата Херсонского облсовета Алексеем Левиным заказали нанесение тяжких телесных повреждений Гандзюк, повлекших ее смерть. Позже, 25 мая, суд продлил арест на два месяца Алексею Левину.
Гандзюк в июле 2018 года облили кислотой. Через несколько месяцев она скончалась в киевской больнице. Правоохранители расследовали дело о покушении на убийство, однако после смерти потерпевшей изменили квалификацию на заказное убийство. Следствие установило всех предполагаемых заказчиков и организаторов убийства Гандзюк.
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Екатерина ГандзюкЮрий ЛуценкоХерсонКиевУкраинаВ мире
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