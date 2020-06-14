Подозреваемый в убийстве Гандзюк попал в реанимацию

"Сегодня состоялась такое следственное действие, как попытка привода. Два работника полиции зашли в реанимационное отделение, зачитали Мангеру решение о том, что он обязан прибыть завтра в суд, а они обязаны его сопровождать. Мангер сообщил, что не может физически доехать в Киев, после чего полиция обратилась к врачу", - рассказал Ильченко в комментарии изданию hromadske ("Общественное").