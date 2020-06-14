https://ria.ru/20200614/1572914181.html
Албания и Северная Македония обновили рекорды по числу заболевших COVID
2020-06-14T16:56
2020-06-14T16:56
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
стево пендаровски
эди рама
албания
северная македония
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/155201/89/1552018989_0:200:1920:1280_1200x0_80_0_0_dcaa7ed50b889c028ef0bb3b692fd1ff.jpg
https://ria.ru/20200614/1572897927.html
https://ria.ru/20200614/1572898356.html
албания
северная македония
РИА Новости
https://ria.ru/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/i/schema_org/ria_logo.png
353
60
2020
РИА Новости
https://ria.ru/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/i/schema_org/ria_logo.png
353
60
https://ria.ru/20200614/1572914181.html?chat_room_id=1572914181
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
https://ria.ru/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/i/schema_org/ria_logo.png
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/155201/89/1552018989_0:200:1920:1280_1200x0_80_0_0_dcaa7ed50b889c028ef0bb3b692fd1ff.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/155201/89/1552018989_57:0:1764:1280_1200x0_80_0_0_713ee4cdd1b7f776368b1e0335fd6da8.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/155201/89/1552018989_270:0:1550:1280_1200x0_80_0_0_3d3d60cd95f8fa948458df99ca5199e0.jpg
РИА Новости
https://ria.ru/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/i/schema_org/ria_logo.png
353
60
РИА Новости
https://ria.ru/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/i/schema_org/ria_logo.png
353
60
коронавирус covid-19, стево пендаровски, эди рама, албания, северная македония, в мире
БЕЛГРАД, 14 июн – РИА Новости. Албания
и Северная Македония
зафиксировали максимальное число заболевших COVID-19, сообщили власти государств.
Министерство здравоохранения Албании в воскресенье заявило о втором в июне рекорде. Максимальное число обнаруженных больных ранее было зарегистрировано 11 июня – 44 человека, 13 июня подтвердили 48 новых случаев, но цифры продолжили расти.
"За прошедшие сутки выявлено 57 новых больных коронавирусом. Общее число зараженных с начала пандемии составило 1521. Скончались всего 36 пациентов", - указал минздрав.
Оппозиционное Социалистическое движение за интеграцию (SMI) в воскресенье потребовало отставки премьера Эди Рамы
из-за роста в 211% числа больных COVID-19 после "двух с половиной месяцев бессмысленной изоляции".
В соседней Северной Македонии рекорд был поставлен накануне, когда за сутки выявили 196 больных коронавирусом, при этом за 24 часа скончались восемь человек, что является максимумом на уровне всего региона Западных Балкан. Общее число зараженных в стране при этом достигло 3895 человек, жертв пандемии – 179.
Президент Северной Македонии Стево Пендаровски
заявил, что нет необходимости продлевать введенный 18 марта из-за коронавируса режим чрезвычайного положения, срок которого истек 13 июня.
Ранее министр здравоохранения Венко Филипче признал, что в стране происходит "второй сильный пик" заболеваемости COVID-19. Правительство рассматривает возможность возвращения запрета на движение граждан (комендантского часа) в отдельных муниципалитетах-очагах коронавируса.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.