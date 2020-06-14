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Албания и Северная Македония обновили рекорды по числу заболевших COVID
2020-06-14T16:56
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стево пендаровски
эди рама
албания
северная македония
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коронавирус covid-19, стево пендаровски, эди рама, албания, северная македония, в мире

Албания и Северная Македония обновили рекорды по числу заболевших COVID

16:56 14.06.2020
571
CC0 / GjataErvin / Албания
 Албания
CC0 / GjataErvin /
Албания. Архивное фото
БЕЛГРАД, 14 июн – РИА Новости. Албания и Северная Македония зафиксировали максимальное число заболевших COVID-19, сообщили власти государств.
Министерство здравоохранения Албании в воскресенье заявило о втором в июне рекорде. Максимальное число обнаруженных больных ранее было зарегистрировано 11 июня – 44 человека, 13 июня подтвердили 48 новых случаев, но цифры продолжили расти.
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"За прошедшие сутки выявлено 57 новых больных коронавирусом. Общее число зараженных с начала пандемии составило 1521. Скончались всего 36 пациентов", - указал минздрав.
Оппозиционное Социалистическое движение за интеграцию (SMI) в воскресенье потребовало отставки премьера Эди Рамы из-за роста в 211% числа больных COVID-19 после "двух с половиной месяцев бессмысленной изоляции".
В соседней Северной Македонии рекорд был поставлен накануне, когда за сутки выявили 196 больных коронавирусом, при этом за 24 часа скончались восемь человек, что является максимумом на уровне всего региона Западных Балкан. Общее число зараженных в стране при этом достигло 3895 человек, жертв пандемии – 179.
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Ранее министр здравоохранения Венко Филипче признал, что в стране происходит "второй сильный пик" заболеваемости COVID-19. Правительство рассматривает возможность возвращения запрета на движение граждан (комендантского часа) в отдельных муниципалитетах-очагах коронавируса.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Стево ПендаровскиЭди РамаАлбанияСеверная МакедонияВ мире
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