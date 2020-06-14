Албания и Северная Македония обновили рекорды по числу заболевших COVID

Министерство здравоохранения Албании в воскресенье заявило о втором в июне рекорде. Максимальное число обнаруженных больных ранее было зарегистрировано 11 июня – 44 человека, 13 июня подтвердили 48 новых случаев, но цифры продолжили расти.

В соседней Северной Македонии рекорд был поставлен накануне, когда за сутки выявили 196 больных коронавирусом, при этом за 24 часа скончались восемь человек, что является максимумом на уровне всего региона Западных Балкан. Общее число зараженных в стране при этом достигло 3895 человек, жертв пандемии – 179.