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На Ставрополье почтили память жертв теракта в Буденновске в 1995 году
2020-06-14T16:52
теракт в буденновске (1995)
буденновск
буденновский район
ставропольский край
общество
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теракт в буденновске (1995), буденновск, буденновский район, ставропольский край, общество

На Ставрополье почтили память жертв теракта в Буденновске в 1995 году

16:52 14.06.2020
1457
© РИА Новости / Александр Земляниченко / Перейти в фотобанкМать с ребенком после освобождения из буденновской больницы
Мать с ребенком после освобождения из буденновской больницы
© РИА Новости / Александр Земляниченко
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Мать с ребенком после освобождения из буденновской больницы. Архивное фото
ПЯТИГОРСК, 14 июн - РИА Новости. Траурные мероприятия прошли в Буденновске в память о жертвах террористического акта в 1995 году, когда более 160 боевиков вошли в город, взяли в заложники более 1,5 тысячи человек в городской больнице, убили и ранили несколько сотен человек, сообщает пресс-служба губернатора региона.
"У здания отдела МВД РФ по Буденновскому району глава края встретился с вдовами защитников правопорядка, погибших во время нападения террористов. Вместе с жителями города Владимиров возложил цветы к памятнику сотрудникам буденновской милиции. Позже возложение состоялось у монумента погибшим военнослужащим 487-го вертолётного полка", - отмечено в сообщении.
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Добавляется, что на территории больницы, где боевики на протяжении шести дней удерживали более полутора тысяч заложников, глава края возложил цветы к памятникам на мемориальной аллее. У часовни на территории больницы состоялась заупокойная служба.
"Память о произошедшей в Буденновске трагедии и через четверть века отзывается болью в сердце. Она всегда будет с нами. И наша задача - делать все, чтобы повторение подобного уже никогда больше не было возможным", - сказал глава региона Владимир Владимиров.
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В июне 1995 года более 160 боевиков, вооруженных автоматами, гранатами и взрывными устройствами, напали на организации и жителей Буденновска. Террористы взяли в заложники более 1,5 тысячи человек в городской больнице, убили 129 и ранили 317.
В результате переговоров большая часть заложников была освобождена, а боевикам дали возможность уйти в Чечню. Организатор теракта в Буденновске Шамиль Басаев был ликвидирован в ходе спецоперации в Ингушетии в июле 2006 года. Ряд участников нападения уже осуждены к длительным срокам заключения.
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