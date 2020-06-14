На Ставрополье почтили память жертв теракта в Буденновске в 1995 году

"Так мы попались": жители вспоминают захват Буденновска в 1995 году

"Так мы попались": жители вспоминают захват Буденновска в 1995 году

Добавляется, что на территории больницы, где боевики на протяжении шести дней удерживали более полутора тысяч заложников, глава края возложил цветы к памятникам на мемориальной аллее. У часовни на территории больницы состоялась заупокойная служба.

"Мы знали, на что идем": бойцы "Альфы" рассказали о штурме в Буденновске

"Мы знали, на что идем": бойцы "Альфы" рассказали о штурме в Буденновске

В июне 1995 года более 160 боевиков, вооруженных автоматами, гранатами и взрывными устройствами, напали на организации и жителей Буденновска. Террористы взяли в заложники более 1,5 тысячи человек в городской больнице, убили 129 и ранили 317.