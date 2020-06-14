В Молдавии число случаев коронавируса выросло на 281

Ранее власти Молдавии сообщили о 11 459 зарегистрированных случаях коронавируса, 398 из которых стали летальными.

Юлия Латынина извинилась за фейк о коронавирусе в Татарстане

Юлия Латынина извинилась за фейк о коронавирусе в Татарстане

Власти Молдавии с 16 мая ввели на 30 дней чрезвычайное положение в области здравоохранения. Ранее республика приостановила авиасообщение со всеми странами. Запрещены массовые культурные мероприятия, отменены занятия в учебных заведениях. Жители страны обязаны носить маски в общественном транспорте и закрытых общественных местах.