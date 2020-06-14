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Распространение нового коронавируса
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В Молдавии число случаев коронавируса выросло на 281
2020-06-14T16:52
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коронавирус covid-19, молдавия, в мире

В Молдавии число случаев коронавируса выросло на 281

16:49 14.06.2020 (обновлено: 16:52 14.06.2020)
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© Sputnik / Мирослав РотарьАвтомобиль скорой помощи в Молдавии
Автомобиль скорой помощи в Молдавии
© Sputnik / Мирослав Ротарь
КИШИНЕВ, 14 июн - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Молдавии за сутки выросло на 281, до 11 740, всего умерли 406 человек, сообщила в воскресенье пресс-служба министерства здравоохранения республики.
Ранее власти Молдавии сообщили о 11 459 зарегистрированных случаях коронавируса, 398 из которых стали летальными.
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"Сегодня в Молдавии был зарегистрирован 281 новый случай инфицирования коронавирусом, общее число людей, у которых диагностирован коронавирус, достигло 11 740. Всего 6623 человека были вылечены, а 406 скончались из-за COVID-19", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте минздрава.
Власти Молдавии с 16 мая ввели на 30 дней чрезвычайное положение в области здравоохранения. Ранее республика приостановила авиасообщение со всеми странами. Запрещены массовые культурные мероприятия, отменены занятия в учебных заведениях. Жители страны обязаны носить маски в общественном транспорте и закрытых общественных местах.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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