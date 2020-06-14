Полиция проверит видео с вечеринкой под Орлом во время мер по COVID-19

По информации федерального оперативного штаба, на 14 июня в регионе зарегистрированы 3559 случаев заболевания коронавирусом. Отмечается, что к данному моменту 1689 человек выздоровели. При этом 35 пациентов с коронавирусной инфекцией скончались. Орловская область с 3 июня перешла ко второму этапу снятия ограничений из-за COVID-19, возобновлена торговля непродовольственными товарами, профессиональные спортсмены смогут возобновили тренировки в залах. Однако в целом ограничительные мероприятия по коронавирусу в Орловской области продлены до 30 июня.