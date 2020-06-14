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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200614/1572913986.html
Полиция проверит видео с вечеринкой под Орлом во время мер по COVID-19
2020-06-14T16:46
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
орловская область
происшествия
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), министерство внутренних дел рф (мвд россии), орловская область, происшествия

Полиция проверит видео с вечеринкой под Орлом во время мер по COVID-19

16:46 14.06.2020
955
© РИА Новости / Наталья Селиверстова Эмблема на форме сотрудника полиции
Эмблема на форме сотрудника полиции
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Эмблема на форме сотрудника полиции. Архивное фото
БРЯНСК, 14 июн - РИА Новости. Полиция устанавливает обстоятельства проведения массовой вечеринки под открытым небом на территории одного из парков отдыха в Орловской области, где до конца июня действуют ограничительные меры в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции.
Видеозапись массовой вечеринки под открытым небом, которая прошла 12 июня недалеко от парка "Горки", появилась ранее в Сети. Возмущение пользователей вызвал тот факт, что вечеринка прошла, несмотря на запрет на проведение массовых мероприятий, установленный властью по предписаниям Роспотребнадзора.
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"Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства произошедшего", - сообщила РИА Новости представитель полиции.
По информации федерального оперативного штаба, на 14 июня в регионе зарегистрированы 3559 случаев заболевания коронавирусом. Отмечается, что к данному моменту 1689 человек выздоровели. При этом 35 пациентов с коронавирусной инфекцией скончались. Орловская область с 3 июня перешла ко второму этапу снятия ограничений из-за COVID-19, возобновлена торговля непродовольственными товарами, профессиональные спортсмены смогут возобновили тренировки в залах. Однако в целом ограничительные мероприятия по коронавирусу в Орловской области продлены до 30 июня.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Министерство внутренних дел РФ (МВД России)Орловская областьПроисшествия
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