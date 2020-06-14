Адвокат оценил шансы Ефремова "закосить под больного"

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Адвокат Андрей Князев в эфире Адвокат Андрей Князев в эфире НТВ предположил, что устроившему смертельное ДТП актеру Михаилу Ефремову грозит реальный срок.

Юрист подчеркнул, что алкогольное опьянение не может быть смягчающим обстоятельством.

"То, что человек злоупотребляет, будет написано. То, что имеет психопатические черты или еще какие-то, — они не исключают вменяемости. Если ты пьешь, это не значит, что ты не соображаешь, что такое хорошо, а что такое плохо", — сказал он.

По мнению Князева, Ефремова могут приговорить к пяти-семи годам лишения свободы. Он усомнился, что после гибели человека артист сможет отделаться условным сроком.

В понедельник Ефремов на Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную на Смоленской площади в Москве , выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном Lada. В результате ДТП погиб 57-летний курьер интернет-магазина Сергей Захаров.