https://ria.ru/20200614/1572913925.html
Адвокат оценил шансы Ефремова "закосить под больного"
2020-06-14T16:39
2020-06-14T17:06
дтп с участием михаила ефремова
россия
михаил ефремов
происшествия
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Von Stirliz
Да там не в этом вопрос, а в том, что ПО ЗАКОНУ по этой статье срок-то реальный а вот условия его отбытия - нереально комфортные. Колония-поселение. Если по мне, так я бы вывел в отдельную статью такое убийство, совершенное по пьянке, как УМЫШЛЕННОЕ убийство, а не по неосторожности. Потому что ошибиться на дороге может каждый, дорога полна неожиданностей. А вот садиться пьяным за руль - это уже осознанное действие, это не ошибка, это - преступление!
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дтп с участием михаила ефремова, россия, михаил ефремов, происшествия
МОСКВА, 14 июн — РИА Новости.
Адвокат Андрей Князев в эфире НТВ
предположил, что устроившему смертельное ДТП актеру Михаилу Ефремову
грозит реальный срок.
Юрист подчеркнул, что алкогольное опьянение не может быть смягчающим обстоятельством.
"То, что человек злоупотребляет, будет написано. То, что имеет психопатические черты или еще какие-то, — они не исключают вменяемости. Если ты пьешь, это не значит, что ты не соображаешь, что такое хорошо, а что такое плохо", — сказал он.
По мнению Князева, Ефремова могут приговорить к пяти-семи годам лишения свободы. Он усомнился, что после гибели человека артист сможет отделаться условным сроком.
В понедельник Ефремов на Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную на Смоленской площади в Москве
, выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном Lada. В результате ДТП погиб 57-летний курьер интернет-магазина Сергей Захаров.
Экспертиза выяснила, что в момент аварии актер был пьян, а позже в крови у него обнаружили следы наркотиков. Возбуждено уголовное дело, по которому Ефремову грозит до 12 лет. Ранее артист записал видеообращение и попросил прощения у семьи погибшего. При этом их адвокат, представляющий интересы семьи Захарова, заявил, что родственники отказались от материальных компенсаций и намерены добиваться справедливого суда.