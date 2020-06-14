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В Лондоне 23 полицейских пострадали на акции протеста
2020-06-14T23:21
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В Лондоне 23 полицейских пострадали на акции протеста

16:21 14.06.2020 (обновлено: 23:21 14.06.2020)
2454
© РИА Новости / Густаво Вальенте / Перейти в фотобанкСтолкновения сотрудников полиции с участниками акции протеста против полицейского произвола в Лондоне
Столкновения сотрудников полиции с участниками акции протеста против полицейского произвола в Лондоне
© РИА Новости / Густаво Вальенте
Перейти в фотобанк
ЛОНДОН, 14 июн — РИА Новости, Мария Табак. Двадцать три полицейских пострадали от рук участников субботних протестов в Лондоне, 113 человек задержаны, объявил в воскресенье Скотланд-Ярд.
Движение за права чернокожих Black Lives Matter (BLM) планировало провести в субботу, 13 июня, в Лондоне очередной — уже четвертый по счету — митинг, однако, после того как объединения футбольных болельщиков заявили, что приедут в выходные в столицу и защитят от вандалов памятники и полицию, акция была отменена. Футбольные болельщики и сторонники правых политических взглядов тем не менее прибыли в центр британской столицы. Свою акцию протеста, хоть и относительно небольшую, провели и сторонники BLM.
Сотрудники полиции во время акции протеста против полицейского произвола в Лондоне
13 июня, 22:05
Джонсон возмутился столкновениями праворадикалов с полицией в Лондоне
Днем во время акции протеста некоторые из собравшихся праворадикалов стали закидывать полицейских бутылками и банками из-под алкогольных напитков. Стычки с полицией и драки продолжились и по завершении митингов.
"Всего 113 задержаний было произведено вчера после демонстраций в центре Лондона. Задержания были произведены за ряд правонарушений, таких как нарушение правопорядка, беспорядки с применением насилия, нападение на офицеров полиции, владение оружием, владение наркотиками класса A и пьяные беспорядки", — говорится в переданном в РИА Новости сообщении Столичной полиции Лондона.
В том числе полиция задержала 28-летнего мужчину, подозреваемого в "возмутительном нарушении правил благопристойности", в связи с появившейся в СМИ фотографией, запечатлевшей, как мужчина справляет нужду возле мемориала убитому во время теракта 2017 года полицейскому Киту Палмеру. В настоящее время подозреваемый остается под стражей.
"Двадцать три сотрудника полиции были ранены, когда протестующие стали забрасывать полицию различными предметами или проявлять насилие по отношению к ним. К счастью, травмы несерьезные", — говорится в сообщении полиции.
Протестующие бросают статую работорговца Эдварда Кольстона в гавань Бристоля во время акции протеста Black Lives Matter
7 июня, 19:06
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Скотленд-ЯрдВеликобританияЛондонВ мире
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