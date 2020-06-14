В Лондоне 23 полицейских пострадали на акции протеста

ЛОНДОН, 14 июн — РИА Новости, Мария Табак. Двадцать три полицейских пострадали от рук участников субботних протестов в Двадцать три полицейских пострадали от рук участников субботних протестов в Лондоне , 113 человек задержаны, объявил в воскресенье Скотланд-Ярд

Движение за права чернокожих Black Lives Matter (BLM) планировало провести в субботу, 13 июня, в Лондоне очередной — уже четвертый по счету — митинг, однако, после того как объединения футбольных болельщиков заявили, что приедут в выходные в столицу и защитят от вандалов памятники и полицию, акция была отменена. Футбольные болельщики и сторонники правых политических взглядов тем не менее прибыли в центр британской столицы. Свою акцию протеста, хоть и относительно небольшую, провели и сторонники BLM.

Днем во время акции протеста некоторые из собравшихся праворадикалов стали закидывать полицейских бутылками и банками из-под алкогольных напитков. Стычки с полицией и драки продолжились и по завершении митингов.

"Всего 113 задержаний было произведено вчера после демонстраций в центре Лондона. Задержания были произведены за ряд правонарушений, таких как нарушение правопорядка, беспорядки с применением насилия, нападение на офицеров полиции, владение оружием, владение наркотиками класса A и пьяные беспорядки", — говорится в переданном в РИА Новости сообщении Столичной полиции Лондона.

В том числе полиция задержала 28-летнего мужчину, подозреваемого в "возмутительном нарушении правил благопристойности", в связи с появившейся в СМИ фотографией, запечатлевшей, как мужчина справляет нужду возле мемориала убитому во время теракта 2017 года полицейскому Киту Палмеру. В настоящее время подозреваемый остается под стражей.