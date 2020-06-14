https://ria.ru/20200614/1572913400.html
В крупнейшем районе Югры ввели более 50% жилья от планируемого на год
2020-06-14T16:18
2020-06-14T19:46
ханты-мансийский автономный округ
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жилье
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 14 июн - РИА Новости.
Застройщики в Сургутском районе
(ХМАО) ввели с начала года 40 тысяч квадратных метров жилья из запланированных 70 тысяч, сообщила замглавы муниципалитета Юлия Маркова
"Наш план по вводу на этот год - 70 тысяч квадратных метров жилья. А сегодня введено 40 тысяч квадратных метров", - сказала Маркова журналистам.
Ряд стройплощадок Сургутского района, где возводятся многоквартирные дома, посетила в воскресенье губернатор региона Наталья Комарова
, сообщил глава муниципалитета Андрей Трубецкой на своей странице в Facebook
. В частности, она оценила завершившееся строительство дома в поселке Солнечный на 160 квартир. Жилье в 16-этажном здании муниципалитет выкупает для граждан, нуждающихся в переселении из непригодного жилфонда.
Кроме того, глава региона проинспектировала ход строительства двух семиэтажек в соседнем поселке Барсово. Готовность первого объекта на 160 квартир оценивается в 50%, при этом застройщик планирует сдать его в эксплуатацию осенью нынешнего года, после чего власти Сургутского района также выкупят квартиры для нуждающихся в улучшении жилищных условий, подчеркнул Трубецкой.
Второй дом в Барсово практически готов, его ввод ожидается в третьем квартале этого года. Администрация района также выкупит квартиры у застройщика для переселения граждан из аварийного фонда, пояснил руководитель муниципалитета.
Трубецкой в конце апреля отмечал, что муниципалитет в этом году планирует переселить в новые квартиры свыше 600 семей, в большей степени за счет поддержки правительства региона.