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Ханты-Мансийский Автономный Округ
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В крупнейшем районе Югры ввели более 50% жилья от планируемого на год
2020-06-14T19:46
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В крупнейшем районе Югры ввели более 50% жилья от планируемого на год

16:18 14.06.2020 (обновлено: 19:46 14.06.2020)
37
© Фото : предоставлено пресс-службой администрации Сургутского района Новостройка в Сургутском районе ХМАО
Новостройка в Сургутском районе ХМАО
© Фото : предоставлено пресс-службой администрации Сургутского района
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 14 июн - РИА Новости. Застройщики в Сургутском районе (ХМАО) ввели с начала года 40 тысяч квадратных метров жилья из запланированных 70 тысяч, сообщила замглавы муниципалитета Юлия Маркова
"Наш план по вводу на этот год - 70 тысяч квадратных метров жилья. А сегодня введено 40 тысяч квадратных метров", - сказала Маркова журналистам.
Ряд стройплощадок Сургутского района, где возводятся многоквартирные дома, посетила в воскресенье губернатор региона Наталья Комарова, сообщил глава муниципалитета Андрей Трубецкой на своей странице в Facebook. В частности, она оценила завершившееся строительство дома в поселке Солнечный на 160 квартир. Жилье в 16-этажном здании муниципалитет выкупает для граждан, нуждающихся в переселении из непригодного жилфонда.
Кроме того, глава региона проинспектировала ход строительства двух семиэтажек в соседнем поселке Барсово. Готовность первого объекта на 160 квартир оценивается в 50%, при этом застройщик планирует сдать его в эксплуатацию осенью нынешнего года, после чего власти Сургутского района также выкупят квартиры для нуждающихся в улучшении жилищных условий, подчеркнул Трубецкой.
Второй дом в Барсово практически готов, его ввод ожидается в третьем квартале этого года. Администрация района также выкупит квартиры у застройщика для переселения граждан из аварийного фонда, пояснил руководитель муниципалитета.
Трубецкой в конце апреля отмечал, что муниципалитет в этом году планирует переселить в новые квартиры свыше 600 семей, в большей степени за счет поддержки правительства региона.
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