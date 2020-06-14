В крупнейшем районе Югры ввели более 50% жилья от планируемого на год

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 14 июн - РИА Новости. Застройщики в Застройщики в Сургутском районе (ХМАО) ввели с начала года 40 тысяч квадратных метров жилья из запланированных 70 тысяч, сообщила замглавы муниципалитета Юлия Маркова

"Наш план по вводу на этот год - 70 тысяч квадратных метров жилья. А сегодня введено 40 тысяч квадратных метров", - сказала Маркова журналистам.

Ряд стройплощадок Сургутского района, где возводятся многоквартирные дома, посетила в воскресенье губернатор региона Наталья Комарова , сообщил глава муниципалитета Андрей Трубецкой на своей странице в Facebook . В частности, она оценила завершившееся строительство дома в поселке Солнечный на 160 квартир. Жилье в 16-этажном здании муниципалитет выкупает для граждан, нуждающихся в переселении из непригодного жилфонда.

Кроме того, глава региона проинспектировала ход строительства двух семиэтажек в соседнем поселке Барсово. Готовность первого объекта на 160 квартир оценивается в 50%, при этом застройщик планирует сдать его в эксплуатацию осенью нынешнего года, после чего власти Сургутского района также выкупят квартиры для нуждающихся в улучшении жилищных условий, подчеркнул Трубецкой.

Второй дом в Барсово практически готов, его ввод ожидается в третьем квартале этого года. Администрация района также выкупит квартиры у застройщика для переселения граждан из аварийного фонда, пояснил руководитель муниципалитета.