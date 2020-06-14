В Берлине проходит акция в поддержку задержанного российского музыканта

Акция "Справедливость для Дениса в Берлине!" началась около 14.00 местного времени (15.00 мск) на улице Альт Моабит. На лужайке напротив тюрьмы Моабит собрались порядка 50 друзей и коллег российского музыканта, акция проходит в формате "вечеринки" - диджеи включают, как заявляют организаторы, "любимых исполнителей" Казначеева. Люди общаются друг с другом, не выкрикивая лозунгов, все требования и лозунги написаны на принесенных участниками и организаторами транспарантах и плакатах.