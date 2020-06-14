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В Берлине проходит акция в поддержку задержанного российского музыканта
2020-06-14T16:46
мария захарова
сша
берлин (город)
в мире
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мария захарова, сша, берлин (город), в мире

В Берлине проходит акция в поддержку задержанного российского музыканта

16:33 14.06.2020 (обновлено: 16:46 14.06.2020)
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БЕРЛИН, 14 июн - РИА Новости. Акция в поддержку задержанного полицией ФРГ по запросу США российского музыканта Дениса Казначеева проходит в Берлине, передает корреспондент РИА Новости.
Акция "Справедливость для Дениса в Берлине!" началась около 14.00 местного времени (15.00 мск) на улице Альт Моабит. На лужайке напротив тюрьмы Моабит собрались порядка 50 друзей и коллег российского музыканта, акция проходит в формате "вечеринки" - диджеи включают, как заявляют организаторы, "любимых исполнителей" Казначеева. Люди общаются друг с другом, не выкрикивая лозунгов, все требования и лозунги написаны на принесенных участниками и организаторами транспарантах и плакатах.
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Недалеко дежурит наряд полиции, которая не вмешивается в происходящее. Громкая музыка при этом привлекает внимание узников тюрьмы - оттуда доносятся приветственные возгласы на немецком языке, на что участники акции также отвечают криками и смехом.
На прошлой неделе стало известно о задержании Казначеева полицией Берлина, это произошло еще 29 мая. Он подозревается властями США в кибермошенничестве и отмывании денег, его коллеги и знакомые, начавшие публичную кампанию в его поддержку, считают, что личные данные Казначеева могли похитить злоумышленники, которые использовали их для преступной деятельности, и в результате подозрения пали на самого музыканта. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва считает недопустимой возможную экстрадицию Казначеева в США и будет решительно этому препятствовать.
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