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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200614/1572913131.html
В Саудовской Аравии число заболевших COVID-19 за сутки побило рекорд
2020-06-14T16:04
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
саудовская аравия
в мире
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коронавирус covid-19, саудовская аравия, в мире

В Саудовской Аравии число заболевших COVID-19 за сутки побило рекорд

16:04 14.06.2020
1635
© AP Photo / Hasan JamaliМужчина на улице Эр-Рияда, Саудовская Аравия
Мужчина на улице Эр-Рияда, Саудовская Аравия
© AP Photo / Hasan Jamali
Мужчина на улице Эр-Рияда, Саудовская Аравия. Архивное фото
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Число новых случаев заражения коронавирусом в Саудовской Аравии впервые превысило 4 тысячи за сутки, сообщает министерство здравоохранения королевства.
По данным министерства, за последние сутки в королевстве были выявлены 4233 новых зараженных, что является суточным рекордом. Всего в Саудовской Аравии зафиксирован 127 541 случай заражения COVID-19, выздоровели 84 720 человек, скончались 972.
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Саудовская Аравия по-прежнему находится на первом месте среди арабских стран по числу случаев заболевания коронавирусом. В конце мая власти Саудовской Аравии объявили о смягчении ограничительных мер, введенных из-за коронавируса, в том числе сократили комендантский час по всей стране, открылись магазины и торговые центры, возобновились пятничные намазы в мечетях по всему королевству, за исключением Мекки. Однако после того, как число заболевших снова начало расти, саудовские власти решили ввести с 6 июня комендантский час с 6.00 до 15.00 во втором по величине городе королевства Джидде сроком на две недели.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 7,5 миллиона случаев заражения, свыше 423 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Саудовская АравияВ мире
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