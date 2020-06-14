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Узбекистан возобновит авиасообщение с Японией, Южной Кореей и Израилем
2020-06-14T16:03
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Узбекистан возобновит авиасообщение с Японией, Южной Кореей и Израилем

16:03 14.06.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСамолет Boeing 757-231 авиакомпании "Uzbekistan Airways"
Самолет Boeing 757-231 авиакомпании Uzbekistan Airways
© РИА Новости / Илья Питалев
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Самолет Boeing 757-231 авиакомпании "Uzbekistan Airways". Архивное фото
ТАШКЕНТ, 14 июн - РИА Новости. Узбекистан с 15 июня возобновит авиасообщение со странами, где складывается благополучная ситуация с коронавирусом - Японией, Китаем, Южной Кореей и Израилем, в Россию будут продолжены вывозные спецрейсы, сообщил РИА Новости в воскресенье представитель оперштаба при кабмине страны.
Власти Узбекистана с 16 марта приостановили транспортное сообщение с другими странами из-за угрозы распространения коронавируса. Для иностранных граждан и соотечественников организуются вывозные спецрейсы на родину. Ранее вице-премьер, председатель Госкомтуризма Узбекистана Азиз Абдухакимов заявлял в интервью интернет-изданию gazeta.uz, что власти страны намерены внедрить систему "красных", "желтых" и "зеленых" авиарейсов по аналогии с уровнями карантина в регионах Узбекистана из-за ограничений по коронавирусу COVID-19.
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"В Узбекистане с 15 июня возобновляется авиасообщение со странами, где наблюдается стабильная санитарно-эпидемиологическая ситуация", - сказал представитель оперштаба. По его словам, данное решение принято специальной комиссией по борьбе с коронавирусом в стране.
Представитель оперштаба уточнил, что в категорию стран со стабильной санитарно-эпидемиологической ситуацией в настоящий момент вошли Япония, Южная Корея, Китай и Израиль. Полеты в страны, где не снижается число случаев коронавируса, в частности, в Россию, будут продолжены в режиме вывозных спецрейсов, добавил он.
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Ранее министерство транспорта Узбекистана заявляло, что во второй декаде июня организует еще 11 чартерных авиарейсов для вывоза граждан республики из России. Также планируется, что на этих рейсах домой смогут вернуться и граждане РФ, остающиеся в Узбекистане. С марта вывозными рейсами из зарубежных стран в республику вернулись более 16 тысяч соотечественников, в том числе более 10,7 тысячи из России. Из Узбекистана в РФ - более 3,5 тысяч россиян.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. В Узбекистане число зарегистрированных случаев выросло до 4994, скончались 19 пациентов, 3874 выздоровели.
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