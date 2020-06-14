Узбекистан возобновит авиасообщение с Японией, Южной Кореей и Израилем

ТАШКЕНТ, 14 июн - РИА Новости. Узбекистан с 15 июня возобновит авиасообщение со странами, где складывается благополучная ситуация с коронавирусом - Японией, Китаем, Южной Кореей и Израилем, в Россию будут продолжены вывозные спецрейсы, сообщил РИА Новости в воскресенье представитель оперштаба при кабмине страны.
Власти Узбекистана с 16 марта приостановили транспортное сообщение с другими странами из-за угрозы распространения коронавируса. Для иностранных граждан и соотечественников организуются вывозные спецрейсы на родину. Ранее вице-премьер, председатель Госкомтуризма Узбекистана Азиз Абдухакимов заявлял в интервью интернет-изданию gazeta.uz, что власти страны намерены внедрить систему "красных", "желтых" и "зеленых" авиарейсов по аналогии с уровнями карантина в регионах Узбекистана из-за ограничений по коронавирусу COVID-19.
"В Узбекистане с 15 июня возобновляется авиасообщение со странами, где наблюдается стабильная санитарно-эпидемиологическая ситуация", - сказал представитель оперштаба. По его словам, данное решение принято специальной комиссией по борьбе с коронавирусом в стране.
Представитель оперштаба уточнил, что в категорию стран со стабильной санитарно-эпидемиологической ситуацией в настоящий момент вошли Япония, Южная Корея, Китай и Израиль. Полеты в страны, где не снижается число случаев коронавируса, в частности, в Россию, будут продолжены в режиме вывозных спецрейсов, добавил он.
Ранее министерство транспорта Узбекистана заявляло, что во второй декаде июня организует еще 11 чартерных авиарейсов для вывоза граждан республики из России. Также планируется, что на этих рейсах домой смогут вернуться и граждане РФ, остающиеся в Узбекистане. С марта вывозными рейсами из зарубежных стран в республику вернулись более 16 тысяч соотечественников, в том числе более 10,7 тысячи из России. Из Узбекистана в РФ - более 3,5 тысяч россиян.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. В Узбекистане число зарегистрированных случаев выросло до 4994, скончались 19 пациентов, 3874 выздоровели.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.