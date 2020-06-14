Узбекистан возобновит авиасообщение с Японией, Южной Кореей и Израилем

"В Узбекистане с 15 июня возобновляется авиасообщение со странами, где наблюдается стабильная санитарно-эпидемиологическая ситуация", - сказал представитель оперштаба. По его словам, данное решение принято специальной комиссией по борьбе с коронавирусом в стране.

Представитель оперштаба уточнил, что в категорию стран со стабильной санитарно-эпидемиологической ситуацией в настоящий момент вошли Япония, Южная Корея, Китай и Израиль. Полеты в страны, где не снижается число случаев коронавируса, в частности, в Россию, будут продолжены в режиме вывозных спецрейсов, добавил он.

Ранее министерство транспорта Узбекистана заявляло, что во второй декаде июня организует еще 11 чартерных авиарейсов для вывоза граждан республики из России. Также планируется, что на этих рейсах домой смогут вернуться и граждане РФ, остающиеся в Узбекистане. С марта вывозными рейсами из зарубежных стран в республику вернулись более 16 тысяч соотечественников, в том числе более 10,7 тысячи из России. Из Узбекистана в РФ - более 3,5 тысяч россиян.