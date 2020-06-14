Путин допустил создание в России средств борьбы с гиперзвуковым оружием

Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с главой Республики Карелия Артуром Парфенчиковым

МОСКВА, 14 июн – РИА Новости. Президент . Президент Владимир Путин рассказал об отечественном потенциале в области разработки гиперзвукового оружия. Фрагмент интервью с главой государства показали в эфире " Вести недели " на канале "Россия 1".

Президент подчеркнул, что Россия находится на первом месте в плане создания такого вида вооружений.

"Традиционный, имеющийся на вооружении потенциал мы не просто модернизируем, мы вводим новые комплексы. И в этом смысле можно с уверенностью сказать, что по этому показателю мы сегодня номер один в мире", — сказал Путин.

Глава государства отметил, что после решения США выйти из Договора по противоракетной обороне руководству страны предстояло строить свои планы с учетом этого и обеспечить безусловную безопасность России.

"Сможем приятно удивить"

Президент констатировал, что виды вооружений, которые сейчас имеются в отечественной армии, в будущем появятся и у других стран.

"Но пока с 18-го года так ни у кого это оружие не появилось", — сказал Путин.

Глава государства заявил, что, когда другие страны создадут подобные вооружения, то Россия сможет "приятно удивить" своих партнеров, разработав средство борьбы с этим оружием.

Он напомнил, что сейчас ни одна система не способна сбить гиперзвуковую ракету.

"Сегодня их никто не берет. Скорости такие, что взять их невозможно. В этом уникальность нашего сегодняшнего положения", — пояснил президент.

Ядерное оружие

При этом глава государства также отметил отечественные ядерные наработки. Он подчеркнул, что в сфере развития оборонного комплекса у России сохраняется примерный паритет с США по носителям и количеству боезарядов.

Путин рассказал, что после распада СССР начались попытки переделать мир под себя тех, кто посчитал себя победителями в холодной войне.

"Начали, по сути, пренебрегая сложившимися нормами международного права, перекраивать мир", — заявил президент.

По его словам, чем в этой ситуации Россия была бы слабее, тем болезненнее это было бы для нее.

Он добавил, что отечественным военным, ученым и экспертам удалось многое сделать в этой области.