Путин допустил создание в России средств борьбы с гиперзвуковым оружием

МОСКВА, 14 июн – РИА Новости. Президент Владимир Путин рассказал об отечественном потенциале в области разработки гиперзвукового оружия. Фрагмент интервью с главой государства показали в эфире "Вести недели" на канале "Россия 1".
Президент подчеркнул, что Россия находится на первом месте в плане создания такого вида вооружений.
"Традиционный, имеющийся на вооружении потенциал мы не просто модернизируем, мы вводим новые комплексы. И в этом смысле можно с уверенностью сказать, что по этому показателю мы сегодня номер один в мире", — сказал Путин.
Глава государства отметил, что после решения США выйти из Договора по противоракетной обороне руководству страны предстояло строить свои планы с учетом этого и обеспечить безусловную безопасность России.
"Сможем приятно удивить"
Президент констатировал, что виды вооружений, которые сейчас имеются в отечественной армии, в будущем появятся и у других стран.
"Но пока с 18-го года так ни у кого это оружие не появилось", — сказал Путин.
Глава государства заявил, что, когда другие страны создадут подобные вооружения, то Россия сможет "приятно удивить" своих партнеров, разработав средство борьбы с этим оружием.
Он напомнил, что сейчас ни одна система не способна сбить гиперзвуковую ракету.
"Сегодня их никто не берет. Скорости такие, что взять их невозможно. В этом уникальность нашего сегодняшнего положения", — пояснил президент.
Ядерное оружие
При этом глава государства также отметил отечественные ядерные наработки. Он подчеркнул, что в сфере развития оборонного комплекса у России сохраняется примерный паритет с США по носителям и количеству боезарядов.
Путин рассказал, что после распада СССР начались попытки переделать мир под себя тех, кто посчитал себя победителями в холодной войне.
"Начали, по сути, пренебрегая сложившимися нормами международного права, перекраивать мир", — заявил президент.
По его словам, чем в этой ситуации Россия была бы слабее, тем болезненнее это было бы для нее.
Он добавил, что отечественным военным, ученым и экспертам удалось многое сделать в этой области.
"Но все-таки в наших перспективных разработках мы, безусловно, являемся лидерами", — заключил президент.