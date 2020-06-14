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Путин допустил создание в России средств борьбы с гиперзвуковым оружием
2020-06-14T16:07
россия
владимир путин
сша
политика
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А интересно, когда будет допущено появление нормальных зарплат, чтобы, раз и навсегда убрать льготы.
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будет конечно ели все будут оплачивать налоги и официально быть занята\ми))
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россия, владимир путин, сша, политика

Путин допустил создание в России средств борьбы с гиперзвуковым оружием

15:49 14.06.2020 (обновлено: 16:07 14.06.2020)
12593
© РИА Новости / Алексей НикольскийПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с главой Республики Карелия Артуром Парфенчиковым
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с главой Республики Карелия Артуром Парфенчиковым
© РИА Новости / Алексей Никольский
МОСКВА, 14 июн – РИА Новости. Президент Владимир Путин рассказал об отечественном потенциале в области разработки гиперзвукового оружия. Фрагмент интервью с главой государства показали в эфире "Вести недели" на канале "Россия 1".
Президент подчеркнул, что Россия находится на первом месте в плане создания такого вида вооружений.
"Традиционный, имеющийся на вооружении потенциал мы не просто модернизируем, мы вводим новые комплексы. И в этом смысле можно с уверенностью сказать, что по этому показателю мы сегодня номер один в мире", — сказал Путин.
Глава государства отметил, что после решения США выйти из Договора по противоракетной обороне руководству страны предстояло строить свои планы с учетом этого и обеспечить безусловную безопасность России.
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"Сможем приятно удивить"

Президент констатировал, что виды вооружений, которые сейчас имеются в отечественной армии, в будущем появятся и у других стран.
"Но пока с 18-го года так ни у кого это оружие не появилось", — сказал Путин.
Глава государства заявил, что, когда другие страны создадут подобные вооружения, то Россия сможет "приятно удивить" своих партнеров, разработав средство борьбы с этим оружием.
Он напомнил, что сейчас ни одна система не способна сбить гиперзвуковую ракету.
"Сегодня их никто не берет. Скорости такие, что взять их невозможно. В этом уникальность нашего сегодняшнего положения", — пояснил президент.
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Ядерное оружие

При этом глава государства также отметил отечественные ядерные наработки. Он подчеркнул, что в сфере развития оборонного комплекса у России сохраняется примерный паритет с США по носителям и количеству боезарядов.
Путин рассказал, что после распада СССР начались попытки переделать мир под себя тех, кто посчитал себя победителями в холодной войне.
"Начали, по сути, пренебрегая сложившимися нормами международного права, перекраивать мир", — заявил президент.
По его словам, чем в этой ситуации Россия была бы слабее, тем болезненнее это было бы для нее.
Он добавил, что отечественным военным, ученым и экспертам удалось многое сделать в этой области.
"Но все-таки в наших перспективных разработках мы, безусловно, являемся лидерами", — заключил президент.
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Обсудить 41
РоссияВладимир ПутинСШАПолитика
Популярные комментарии
А интересно, когда будет допущено появление нормальных зарплат, чтобы, раз и навсегда убрать льготы.
14 июня, 16:06
Андрей Елагин
52204145
будет конечно ели все будут оплачивать налоги и официально быть занята\ми))
14 июня, 16:25
дим вадим
31310331
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