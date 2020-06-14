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В Брянске завели дело после обнаружения тела женщины со следами укусов
2020-06-14T17:17
следственный комитет россии (ск рф)
брянск
происшествия
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И какое совпадение - именно в том городе где активно борятся с живодёрами и местная администрация никак не хочет навести порядок в отлове и стерилизации бездомных животных.
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следственный комитет россии (ск рф), брянск, происшествия

В Брянске завели дело после обнаружения тела женщины со следами укусов

15:26 14.06.2020 (обновлено: 17:17 14.06.2020)
10637
© Фото : СК РФАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России
© Фото : СК РФ
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
БРЯНСК, 14 июн — РИА Новости. Следствие возбудило уголовное дело после обнаружения тела женщины со следами укусов животных в Брянске, сообщает СУ СК России по региону.
По данным следствия, тело 45-летней жительницы города "с телесными повреждениями, характерными для укусов животных" было обнаружено ночью 12 июня в Бежицком районе города Брянска. Информация о том, что женщина погибла после нападения на нее голодных собак, ранее появилась в социальных сетях.
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"Следственными органами СК России по Брянской области по данному факту незамедлительно возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК России ("Ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей вследствие недобросовестного отношения к службе, повлекшее по неосторожности смерть человека")", — говорится в сообщении.

В настоящее время по делу проводится комплекс необходимых следственных и процессуальных действий. По результатам расследования следователи дадут правовую оценку действиям (бездействию) должностных лиц органов государственной власти, местного самоуправления и организаций.
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Обсудить 8
Следственный комитет России (СК РФ)БрянскПроисшествия
Популярные комментарии
Отстрелять собак-людоедов
14 июня, 16:51
просто Блондинка
2100003
И какое совпадение - именно в том городе где активно борятся с живодёрами и местная администрация никак не хочет навести порядок в отлове и стерилизации бездомных животных.
14 июня, 19:16
ddvasimov
1502101
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