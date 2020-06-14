В Брянске завели дело после обнаружения тела женщины со следами укусов

По данным следствия, тело 45-летней жительницы города "с телесными повреждениями, характерными для укусов животных" было обнаружено ночью 12 июня в Бежицком районе города Брянска. Информация о том, что женщина погибла после нападения на нее голодных собак, ранее появилась в социальных сетях.