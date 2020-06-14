Москвичи продлили почти 60 тысяч проездных

"Почти 60 тысяч проездных продлили наши пассажиры за два дня. С понедельника многие москвичи возвращаются на работу и планируют совершить первые за долгое время поездки в транспорте. Мы просим пассажиров заранее проверить доступность продления их проездного билета удобным для них способом и, по возможности, осуществить продление заранее в кассе метрополитена, киоске Мосгортранса или через мобильное приложение "Метро Москвы". Это снизит нагрузку на кассы в первый рабочий день, сэкономит время пассажиров и поможет соблюдению социальной дистанции", - приводит пресс-служба слова главы транспортного комплекса столицы Максима Ликсутова.