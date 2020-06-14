В Узбекистане продлили карантин по коронавирусу до 1 августа

ТАШКЕНТ, 14 июн — РИА Новости. Власти Власти Узбекистана продлили до 1 августа карантинные мероприятия против распространения нового коронавируса COVID-19, сообщил РИА Новости в воскресенье представитель оперштаба при кабмине страны.

Власти страны с 1 апреля до 1 июня ввели в Ташкенте и регионах режим самоизоляции, 30 апреля в стране начали поэтапно смягчать условия карантина. С 8 мая в зависимости от распространения COVID-19 все регионы Узбекистана поделили на зоны: "красную", самую опасную, "желтую" и "зеленую", свободную от вируса. С 15 мая возобновилась работа парков, музеев и стадионов. С 18 мая восстановлено транспортное пассажирское сообщение между Ташкентом и регионами страны. Позднее карантин был продлен до 15 июня.

"Действие трех зон карантина, присваиваемых регионам Узбекистана, а также усиленный санитарно-гигиенический контроль продлены в стране до 1 августа", — сказал представитель оперштаба. По его словам, данное решение принято специальной республиканской комиссией по борьбе с коронавирусом.

Комиссия постановила, что при выявлении случаев заражения коронавирусом на объектах, где разрешена деятельность в условиях карантина, расходы, связанные с помещением на карантин, покрываются за счет владельцев этих объектов, добавили в оперштабе.

С 8 июня в стране вновь открылись мечети, церкви и другие религиозные организации, возобновилась работа городских и пригородных автобусов в регионах, где ситуация с коронавирусом стабильна. С 15 июня в таких регионах также возобновят деятельность предприятия общепита и вещевые рынки в регионах с благополучной ситуацией с коронавирусом.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. В Узбекистане число зарегистрированных случаев выросло до 4994, скончались 19 пациентов, 3874 выздоровели.