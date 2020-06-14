В США выявили более 25 тысяч новых случаев COVID-19

Пациент в машине скорой помощи возле медицинского центра NYU Langone в Нью-Йорке. Архивное фото

Пациент в машине скорой помощи возле медицинского центра NYU Langone в Нью-Йорке

© AP Photo / John Minchillo Пациент в машине скорой помощи возле медицинского центра NYU Langone в Нью-Йорке

МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Более 25 тысяч новых случаев заражения COVID-19 выявлено за сутки в Более 25 тысяч новых случаев заражения COVID-19 выявлено за сутки в США , свыше 760 человек скончались, сообщает университет Джонса Хопкинса , который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.

По данным университета, за последние сутки в США зафиксировали 25 540 случаев заражения, днем ранее этот показатель составлял 25 396.

Число скончавшихся пациентов с коронавирусом в США за последние 24 часа составило 767 человек, накануне сообщалось о 846 скончавшихся.

По данным университета, всего в США зарегистрировали свыше 2 миллионов случаев заражения коронавирусом и более 115 тысяч смертельных случаев. Отмечается, что выздоровели более 556 тысяч человек.

Общее число зараженных коронавирусом в мире составляет, по последним данным университета Хопкинса, 7 808 773 человека. Выздоровели в мире свыше 3,7 миллиона, более 430 тысяч человек умерли.