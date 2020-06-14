https://ria.ru/20200614/1572911866.html
В США выявили более 25 тысяч новых случаев COVID-19
2020-06-14T15:15
2020-06-14T15:15
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
университет джонса хопкинса
сша
в мире
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коронавирус covid-19, университет джонса хопкинса, сша, в мире
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости.
Более 25 тысяч новых случаев заражения COVID-19 выявлено за сутки в США
, свыше 760 человек скончались, сообщает университет Джонса Хопкинса
, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.
По данным университета, за последние сутки в США зафиксировали 25 540 случаев заражения, днем ранее этот показатель составлял 25 396.
Число скончавшихся пациентов с коронавирусом в США за последние 24 часа составило 767 человек, накануне сообщалось о 846 скончавшихся.
По данным университета, всего в США зарегистрировали свыше 2 миллионов случаев заражения коронавирусом и более 115 тысяч смертельных случаев. Отмечается, что выздоровели более 556 тысяч человек.
Общее число зараженных коронавирусом в мире составляет, по последним данным университета Хопкинса, 7 808 773 человека. Выздоровели в мире свыше 3,7 миллиона, более 430 тысяч человек умерли.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.