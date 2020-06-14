В ДНР опасаются провокации силовиков перед встречей по Донбассу

ДОНЕЦК, 14 июн - РИА Новости. Украинские силовики готовят провокацию для обвинения ополчения в нарушениях перемирия в преддверии видеоконференции контактной группы по урегулированию конфликта, сообщил в воскресенье журналистам представитель Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Олег Никитин.
"Нам стали известны подробности провокации украинских боевиков. Украинскими пропагандистами подобран нежилой дом, в котором были заложены взрывчатые вещества и емкости с зажигательной смесью с целью его подрыва", - рассказал Никитин.
По его словам, также украинские силовики планируют обстрелять один из подконтрольных Киеву населенных пунктов в Донбассе для обвинения в нарушениях перемирия ополчения в преддверии видеоконференции контактной группы по урегулированию конфликта, которая состоится 15 июня.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.