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В Воронежской области число умерших пациентов с COVID-19 выросло до 22
2020-06-14T15:04
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
воронежская область
общество
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, воронежская область, общество

В Воронежской области число умерших пациентов с COVID-19 выросло до 22

15:04 14.06.2020
358
© РИА Новости / Алексей МайшевМедик в машине скорой помощи
Медик в машине скорой помощи
© РИА Новости / Алексей Майшев
Медик в машине скорой помощи. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 14 июн - РИА Новости. Число умерших пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией в Воронежской области выросло до 22, выздоровели почти 2 тысячи человек, сообщает правительство региона.
На утро воскресенья в Воронежской области коронавирус был подтвержден у 4440 человек. Скончался 21 пациент, в том числе один медработник и трое иностранных граждан, выздоровели 1953.
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"Воронежская область, 13.30 (мск), воскресенье, 14 июня. Информация оперативного штаба по коронавирусу. Человек с подтвержденным диагнозом: 4440. Выздоровели: 1986. Умерли: 22", - говорится в сообщении.
В области с начала июня наблюдается суточный рост числа случаев COVID-19. С 1 по 7 июня в регионе шесть раз суточное число зафиксированных заболевших коронавирусом превышало 100. За предыдущие месяцы с начала пандемии в регионе COVID-19 подтверждался за сутки более чем у 100 пациентов 28 и 29 мая. С 8 июня ежедневно регистрируются более 200 подтвержденных случаев COVID-19.
Население Воронежской области, по данным на 2020 год, составляет 2,3 миллиона человек.
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