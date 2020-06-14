https://ria.ru/20200614/1572911559.html
В Воронежской области число умерших пациентов с COVID-19 выросло до 22
2020-06-14T15:04
2020-06-14T15:04
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
воронежская область
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/0e/1570019088_0:85:2756:1635_1200x0_80_0_0_f112690a3ca8e047ebfe2c8eb4f985fe.jpg
https://ria.ru/20200611/1572830378.html
воронежская область
РИА Новости
https://ria.ru/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/i/schema_org/ria_logo.png
353
60
2020
РИА Новости
https://ria.ru/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/i/schema_org/ria_logo.png
353
60
https://ria.ru/20200614/1572911559.html?chat_room_id=1572911559
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
https://ria.ru/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/i/schema_org/ria_logo.png
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/0e/1570019088_0:85:2756:1635_1200x0_80_0_0_f112690a3ca8e047ebfe2c8eb4f985fe.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/0e/1570019088_0:141:2543:2048_1200x0_80_0_0_757864f4f3be7966ae02beb4800a1ffa.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/0e/1570019088_25:0:2073:2048_1200x0_80_0_0_f02c68106c6200978ce6663fad772f29.jpg
РИА Новости
https://ria.ru/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/i/schema_org/ria_logo.png
353
60
РИА Новости
https://ria.ru/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/i/schema_org/ria_logo.png
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, воронежская область, общество
ВОРОНЕЖ, 14 июн - РИА Новости.
Число умерших пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией в Воронежской области
выросло до 22, выздоровели почти 2 тысячи человек, сообщает правительство региона.
На утро воскресенья в Воронежской области коронавирус был подтвержден у 4440 человек. Скончался 21 пациент, в том числе один медработник и трое иностранных граждан, выздоровели 1953.
"Воронежская область, 13.30 (мск), воскресенье, 14 июня. Информация оперативного штаба по коронавирусу. Человек с подтвержденным диагнозом: 4440. Выздоровели: 1986. Умерли: 22", - говорится в сообщении.
В области с начала июня наблюдается суточный рост числа случаев COVID-19. С 1 по 7 июня в регионе шесть раз суточное число зафиксированных заболевших коронавирусом превышало 100. За предыдущие месяцы с начала пандемии в регионе COVID-19 подтверждался за сутки более чем у 100 пациентов 28 и 29 мая. С 8 июня ежедневно регистрируются более 200 подтвержденных случаев COVID-19.
Население Воронежской области, по данным на 2020 год, составляет 2,3 миллиона человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.