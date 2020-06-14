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Японцы прокомментировали слова Путина о российских Курилах
2020-06-14T19:28
россия
курильские острова
япония
в мире
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Это верно. Сейчас жили бы как чехи и иные страны восточной Европы после развала СССР
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Опять самое интересное сократили! Да кто ж у вас редактор-то, либерал, небось? Читайте ИноСМИ. Там японцы сокрушаются, что не успели при Ельцине договориться. Но... кто не успел, тот опоздал!
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россия, курильские острова, япония, в мире

Японцы прокомментировали слова Путина о российских Курилах

14:59 14.06.2020 (обновлено: 19:28 14.06.2020)
208597
© РИА Новости / Анто ДенисовПобережье острова Итуруп
Побережье острова Итуруп
© РИА Новости / Анто Денисов
МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Читателей японского издания Yomiuri shimbun не удивило заявление президента Владимира Путина о принадлежности Курильских островов России. Перевод публикации газеты и комментариев приводит ИноСМИ.
Автор статьи в Yomiuri Shimbun процитировал слова главы государства, которые тот произнес, поздравляя соотечественников с Днем России 12 июня. Тогда президент отметил, что для каждого россиянина родиной являются территории "от Калининграда до Камчатки и Курильских островов, от северных арктических морей до Севастополя и Крыма".
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Большинство читателей статьи, чьи комментарии приводит ИноСМИ, отметили, что Москва не собирается отдавать свои территории Японии.
"Россияне уже создали на островах базу для жизни своих граждан. С чего им теперь отдавать нам острова? Если уж Япония не может добиться возврата территорий у Южной Кореи, то что уж говорить тогда о России и Китае", — отметил sev.
"Это вопрос не только территориальный. Это еще и вопрос стратегический. Никогда ни один остров она нам не отдаст", — написал uno.
"Такие заявления указывают на то, что у России отпало всякое желание возвращать нам острова", — согласился tonkun.
"А может, лучше обратить свои взоры на Америку? Ведь Россия не возвращает нам острова только из-за Америки. Разве японцам это непонятно? Россия и Америка находятся "на ножах", а Япония является верным вассалом США. Так с чего же Россия будет нам возвращать острова?" — написал jiv.
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"Подавляющая военная мощь. Подавляющее экономическое могущество. Без двух этих факторов у нас ничего не получится. У Японии нет ни военной силы, ни экономического могущества", — подчеркнул himajin.
Москва и Токио много десятилетий пытаются заключить мирный договор по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием для этого остается вопрос о принадлежности Южных Курильских островов: после окончания войны весь архипелаг был включен в состав СССР, однако Токио оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы необитаемых островков, которые в Японии называют Хабомаи. Позиция России заключается в том, что Южные Курилы вошли в состав Советского Союза по итогам Второй мировой войны и российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.
В 2018 году на встрече в Сингапуре Путин и премьер Японии Абэ Синдзо договорились ускорить переговорный процесс по заключению мирного договора между двумя странами на основе Совместной советско-японской декларации 1956 года. Это являлось серьезной уступкой со стороны Токио, так как до сих пор японские власти требовали вернуть четыре острова и только после этого были готовы заключить мирный договор.
Синяя книга и белые нитки. Япония опять вернула себе Курилы
20 мая, 17:56На грани
Синяя книга и белые нитки. Япония опять "вернула" себе КурилыВ Токио, может, думали, что если в прошлогоднем докладе убрать пассаж о географических претензиях, Россия в этом году станет сговорчивей. Не получилось. Да и не могло, в принципе. У нас им сразу сказали: дружба дружбой, а Кунашир – наш. Ну и дальше по списку, со всеми остановками.
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РоссияКурильские островаЯпонияВ мире
Популярные комментарии
Это верно. Сейчас жили бы как чехи и иные страны восточной Европы после развала СССР
14 июня, 15:24
Коля Мосяев
229264046217
Опять самое интересное сократили! Да кто ж у вас редактор-то, либерал, небось? Читайте ИноСМИ. Там японцы сокрушаются, что не успели при Ельцине договориться. Но... кто не успел, тот опоздал!
14 июня, 15:21
Von Stirliz
2861900011
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