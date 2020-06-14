Японцы прокомментировали слова Путина о российских Курилах

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Читателей японского издания Читателей японского издания Yomiuri shimbun не удивило заявление президента Владимира Путина о принадлежности Курильских островов России. Перевод публикации газеты и комментариев приводит ИноСМИ

Автор статьи в Yomiuri Shimbun процитировал слова главы государства, которые тот произнес, поздравляя соотечественников с Днем России 12 июня. Тогда президент отметил, что для каждого россиянина родиной являются территории "от Калининграда до Камчатки и Курильских островов, от северных арктических морей до Севастополя и Крыма".

Большинство читателей статьи, чьи комментарии приводит ИноСМИ, отметили, что Москва не собирается отдавать свои территории Японии.

"Россияне уже создали на островах базу для жизни своих граждан. С чего им теперь отдавать нам острова? Если уж Япония не может добиться возврата территорий у Южной Кореи, то что уж говорить тогда о России и Китае", — отметил sev.

"Это вопрос не только территориальный. Это еще и вопрос стратегический. Никогда ни один остров она нам не отдаст", — написал uno.

"Такие заявления указывают на то, что у России отпало всякое желание возвращать нам острова", — согласился tonkun.

"А может, лучше обратить свои взоры на Америку? Ведь Россия не возвращает нам острова только из-за Америки. Разве японцам это непонятно? Россия и Америка находятся "на ножах", а Япония является верным вассалом США. Так с чего же Россия будет нам возвращать острова?" — написал jiv.

"Подавляющая военная мощь. Подавляющее экономическое могущество. Без двух этих факторов у нас ничего не получится. У Японии нет ни военной силы, ни экономического могущества", — подчеркнул himajin.

Москва и Токио много десятилетий пытаются заключить мирный договор по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием для этого остается вопрос о принадлежности Южных Курильских островов: после окончания войны весь архипелаг был включен в состав СССР, однако Токио оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы необитаемых островков, которые в Японии называют Хабомаи. Позиция России заключается в том, что Южные Курилы вошли в состав Советского Союза по итогам Второй мировой войны и российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.