В ЛНР сообщили о взрыве украинского миномета у линии соприкосновения

"Низкое качество украинских минометов "Молот" и их ненадлежащее обслуживание в ходе ежедневного применения в очередной раз привело к небоевым потерям среди военнослужащих ВСУ", — заявил Осадчий.

По его словам, во время обстрела территории ЛНР на позициях украинских силовиков у линии соприкосновения взорвался миномет, в результате чего, по данным Народной милиции, двое военнослужащих ВС Украины погибли и двое получили ранения. По словам Осадчего, тела погибших украинских силовиков были экстренно вывезены с позиций в неизвестном направлении.