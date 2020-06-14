Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200614/1572911458.html
В ЛНР сообщили о взрыве украинского миномета у линии соприкосновения
2020-06-14T15:42
яков осадчий
ситуация в днр и лнр
сцкк
донбасс
луганская народная республика
вооруженные силы украины
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/152403/00/1524030091_0:160:3072:1888_1200x0_80_0_0_b0709935dbd2be96c59d22908e3e22a6.jpg
https://ria.ru/20200613/1572884124.html
https://ria.ru/20200610/1572756749.html
3
донбасс
луганская народная республика
украина
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://ria.ru/20200614/1572911458.html?chat_room_id=1572911458
Новости
ru-RU
3331
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/152403/00/1524030091_0:160:3072:1888_1200x0_80_0_0_b0709935dbd2be96c59d22908e3e22a6.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/152403/00/1524030091_171:0:2902:2048_1200x0_80_0_0_dc3d82c0ff4a7186b4e41afc2ade7772.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/152403/00/1524030091_512:0:2560:2048_1200x0_80_0_0_c092820c1bdd73ddc205608309b7095b.jpg
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
яков осадчий, ситуация в днр и лнр, сцкк, донбасс, луганская народная республика, вооруженные силы украины, украина, в мире

В ЛНР сообщили о взрыве украинского миномета у линии соприкосновения

14:59 14.06.2020 (обновлено: 15:42 14.06.2020)
3331
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкСотрудник Народной милиции ЛНР совместно с мотострелковыми отделениями на учениях по боевой подготовке
Сотрудник Народной милиции ЛНР совместно с мотострелковыми отделениями на учениях по боевой подготовке
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
ЛУГАНСК, 14 июн — РИА Новости. Миномет украинских силовиков взорвался у линии соприкосновения в Донбассе во время обстрела территории самопровозглашенной Луганской народной республики, двое военнослужащих ВС Украины погибли, заявил журналистам в воскресенье официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.
Ранее представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня сообщило, что украинские силовики обстреляли из минометов калибром 120 миллиметров подконтрольный республике населенный пункт Калиновка.
Официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий
13 июня, 13:33
В ЛНР сообщили о прибытии в Донбасс британских военных инструкторов
"Низкое качество украинских минометов "Молот" и их ненадлежащее обслуживание в ходе ежедневного применения в очередной раз привело к небоевым потерям среди военнослужащих ВСУ", — заявил Осадчий.
По его словам, во время обстрела территории ЛНР на позициях украинских силовиков у линии соприкосновения взорвался миномет, в результате чего, по данным Народной милиции, двое военнослужащих ВС Украины погибли и двое получили ранения. По словам Осадчего, тела погибших украинских силовиков были экстренно вывезены с позиций в неизвестном направлении.
Миномет М120-15 "Молот" калибра 120 миллиметров был разработан концерном "Укроборонпром" на основе советского миномета 2Б11. В 2016 году он поступил на вооружение украинской армии. С 2016 года сообщалось о ряде случаев взрыва миномета "Молот", в результате которых среди военнослужащих ВС Украины были погибшие и раненые.
Военнослужащие в Донбассе
10 июня, 16:01
В ЛНР назвали одностороннее открытие Киевом КПП в Донбассе провокацией
222233107
Обсудить 3
Яков ОсадчийСитуация в ДНР и ЛНРСЦККДонбассЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныУкраинаВ мире
Рекомендуем
Боец ополчения ДНР
Ополчение ДНР подавило огневую точку силовиков в Донбассе
Российский подводный беспилотник Витязь-Д впервые достиг дна Марианской впадины
США пытались следить за погружением "Витязя" в Марианскую впадину
Побережье острова Итуруп
Японцы прокомментировали слова Путина о российских Курилах
Денис Пушилин
Глава ДНР поручил снизить степень боеготовности в республике
Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба
Глава МИД Украины готов начать переговоры с Лавровым
В Сети появилось видео с места столкновения самолетов в Пулково
В Сети появилось видео с места столкновения самолетов в Пулково
Стоп-кадр видео со страницы в instagram Филипа Киркорова
Автор скандального ролика с Киркоровым ответил на критику экс-главы ВДВ
Президент РФ Владимир Путин во время рабочей встречи в режиме видеоконференции с мэром Москвы Сергеем Собяниным
Гиперзвуковое оружие, Конституция и США. Путин высказался по острым темам
Разбитая витрина магазина Dolce and Gabbana в Нью-Йорке
"Вы покидаете США": распад страны, по сути, начался
Здание министерства иностранных дел в Киеве
Пушков высмеял заявление главы МИД Украины о "наступательной дипломатии"
Автомобиль Следственного комитета России
В Брянске завели дело после обнаружения тела женщины со следами укусов
Горничная отеля Арт Москва Войковская в Москве
Роспотребнадзор дал рекомендации по заселению в отели
Донбасс
В ДНР опасаются провокации силовиков перед встречей по Донбассу
Президент США Дональд Трамп на южной лужайке Белого дома в Вашингтоне
Чем закончится попытка конвоировать Трампа из Белого дома?
Протестующий на коленях перед французской полицией с табличкой Полиция убивает в Марселе, Южная Франция
Презумпция вины: в этой стране вслед за США ставят полицию на колено
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:38Жена Реввы оценила скандальный ролик Киркорова про десантников
00:34Эксперты рассказали, как пандемия повлияла на привычки туристов
00:33Названы регионы — лидеры по уровню благосостояния семей
00:18В России начинают работу стойки с информацией о голосовании по поправкам
00:12В центре Москвы сняли ограничения движения из-за репетиции парада Победы
23:50В Карачаево-Черкесии оштрафовали участников акции против задержаний
23:49Воробьев рассказал о финансовых потерях Подмосковья из-за коронавируса
23:35В Атланте два человека погибли при стрельбе во время протестов
23:28Глава ассоциации фермеров Кубани погиб, спасая тонущего ребенка
23:10Во Франции число жертв коронавируса превысило 29,4 тысячи человек
23:07В Черногории прошли шествия в поддержку Сербской православной церкви
22:58В Москве умерли 53 пациента с коронавирусом
22:53Власти Афганистана предложили талибам повестку по переговорам
22:33В Турции число пострадавших при землетрясении возросло до 18 человек
22:33В Москве Центральный рынок проверят на соблюдение масочного режима
22:15В Москве оштрафовали 29 предприятий за несоблюдение правил по COVID-19
22:07Террористы обстреляли населенные пункты в трех сирийских провинциях
22:04Пушков высмеял заявление главы МИД Украины о "наступательной дипломатии"
22:00На востоке Москвы скорая насмерть сбила женщину
21:59В Иране произошло землетрясение магнитудой 5,1
Лента новостейМолния