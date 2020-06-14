В СК назвали вероятные причины крушения катера на Камчатке

Ранее сообщалось, что катер перевернулся в Авачинской бухте на Камчатке в ночь на воскресенье, спасатели ищут четырех пропавших мужчин. Судно, которое должно было доставить груз к другому судну, обнаружили "ориентировочно в 40 километрах от берега". Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности. Проверку также проводит Камчатская транспортная прокуратура.