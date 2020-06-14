https://ria.ru/20200614/1572911384.html
В СК назвали вероятные причины крушения катера на Камчатке
2020-06-14T14:51
2020-06-14T14:53
следственный комитет россии (ск рф)
камчатский край
происшествия
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следственный комитет россии (ск рф), камчатский край, происшествия
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 14 июн — РИА Новости.
Следователи назвали вероятные причины крушения катера "Тихий" в Авачинской бухте на Камчатке
, в результате которого пропали четыре человека, сообщает Дальневосточное следственное управление на транспорте СК РФ
.
Ранее сообщалось, что катер перевернулся в Авачинской бухте на Камчатке в ночь на воскресенье, спасатели ищут четырех пропавших мужчин. Судно, которое должно было доставить груз к другому судну, обнаружили "ориентировочно в 40 километрах от берега". Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности. Проверку также проводит Камчатская транспортная прокуратура.
"Отрабатываются следующие версии случившегося: неблагоприятные погодные условия, нарушение правил управления судном или технические его неисправности", - говорится в сообщении.
Отмечается, что следователи уже изъяли документацию и проводят осмотр катера. Владельцем маломерного судна является компания "Увгил".