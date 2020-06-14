Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200614/1572911384.html
В СК назвали вероятные причины крушения катера на Камчатке
2020-06-14T14:53
следственный комитет россии (ск рф)
камчатский край
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/156340/77/1563407776_0:168:1200:843_1200x0_80_0_0_7578b336e34ad952366ab5d890301b28.jpg
https://ria.ru/20200613/1572882665.html
камчатский край
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://ria.ru/20200614/1572911384.html?chat_room_id=1572911384
Новости
ru-RU
1259
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/156340/77/1563407776_0:168:1200:843_1200x0_80_0_0_7578b336e34ad952366ab5d890301b28.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/156340/77/1563407776_0:0:1124:843_1200x0_80_0_0_00aa41fcb82be5023eb5afd54efd02d9.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/156340/77/1563407776_0:0:844:843_1200x0_80_0_0_299d2ef78452c0f6ef546b94b6e9ac2c.jpg
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
следственный комитет россии (ск рф), камчатский край, происшествия

В СК назвали вероятные причины крушения катера на Камчатке

14:51 14.06.2020 (обновлено: 14:53 14.06.2020)
1259
© Фото : СК РФАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : СК РФ
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 14 июн — РИА Новости. Следователи назвали вероятные причины крушения катера "Тихий" в Авачинской бухте на Камчатке, в результате которого пропали четыре человека, сообщает Дальневосточное следственное управление на транспорте СК РФ.
Ранее сообщалось, что катер перевернулся в Авачинской бухте на Камчатке в ночь на воскресенье, спасатели ищут четырех пропавших мужчин. Судно, которое должно было доставить груз к другому судну, обнаружили "ориентировочно в 40 километрах от берега". Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности. Проверку также проводит Камчатская транспортная прокуратура.
"Отрабатываются следующие версии случившегося: неблагоприятные погодные условия, нарушение правил управления судном или технические его неисправности", - говорится в сообщении.
Отмечается, что следователи уже изъяли документацию и проводят осмотр катера. Владельцем маломерного судна является компания "Увгил".
Автомобиль Следственного комитета РФ
13 июня, 12:51
СК начал проверку после падения самолета в Самарской области
000715
Обсудить 0
Следственный комитет России (СК РФ)Камчатский крайПроисшествия
Рекомендуем
Боец ополчения ДНР
Ополчение ДНР подавило огневую точку силовиков в Донбассе
Сотрудник Народной милиции ЛНР совместно с мотострелковыми отделениями на учениях по боевой подготовке
В ЛНР сообщили о взрыве украинского миномета у линии соприкосновения
Побережье острова Итуруп
Японцы прокомментировали слова Путина о российских Курилах
Президент РФ Владимир Путин
Путин анонсировал появление у страны контргиперзвукового оружия
Аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге
В аэропорту Пулково столкнулись два пассажирских самолета
В Сети появилось видео с места столкновения самолетов в Пулково
В Сети появилось видео с места столкновения самолетов в Пулково
Президент РФ Владимир Путин
Россия выступает против радикальных методов борьбы за законные права
Автомобиль Следственного комитета России
В Брянске завели дело после обнаружения тела женщины со следами укусов
Столкновение самолетов в Пулково
Прокуратура выясняет обстоятельства столкновения самолетов в Пулково
Президент РФ Владимир Путин и президент Республики Сербии Александр Вучич во время встречи на полях второго форума международного сотрудничества Один пояс - один путь в Пекине
Сербия начала подготовку к визиту Путина
Продюсер Иосиф Пригожин
Пригожин рассказал о своем имуществе
Российские солдаты патрулируют периметр удерживаемого аэропорта Слатина в Приштине
Путин рассказал о решении взять косовский аэропорт "Слатина" в 1999 году
Российский подводный беспилотник Витязь-Д впервые достиг дна Марианской впадины
США пытались следить за погружением "Витязя" в Марианскую впадину
Директор НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль
Рошаль напомнил о важности масок и перчаток
Стоп-кадр видео со страницы в instagram Филипа Киркорова
Автор скандального ролика с Киркоровым ответил на критику экс-главы ВДВ
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:38Жена Реввы оценила скандальный ролик Киркорова про десантников
00:34Эксперты рассказали, как пандемия повлияла на привычки туристов
00:33Названы регионы — лидеры по уровню благосостояния семей
00:18В России начинают работу стойки с информацией о голосовании по поправкам
00:12В центре Москвы сняли ограничения движения из-за репетиции парада Победы
23:50В Карачаево-Черкесии оштрафовали участников акции против задержаний
23:49Воробьев рассказал о финансовых потерях Подмосковья из-за коронавируса
23:35В Атланте два человека погибли при стрельбе во время протестов
23:28Глава ассоциации фермеров Кубани погиб, спасая тонущего ребенка
23:10Во Франции число жертв коронавируса превысило 29,4 тысячи человек
23:07В Черногории прошли шествия в поддержку Сербской православной церкви
22:58В Москве умерли 53 пациента с коронавирусом
22:53Власти Афганистана предложили талибам повестку по переговорам
22:33В Турции число пострадавших при землетрясении возросло до 18 человек
22:33В Москве Центральный рынок проверят на соблюдение масочного режима
22:15В Москве оштрафовали 29 предприятий за несоблюдение правил по COVID-19
22:07Террористы обстреляли населенные пункты в трех сирийских провинциях
22:04Пушков высмеял заявление главы МИД Украины о "наступательной дипломатии"
22:00На востоке Москвы скорая насмерть сбила женщину
21:59В Иране произошло землетрясение магнитудой 5,1
Лента новостейМолния