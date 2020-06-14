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Израиль начинает шаги по созданию поселения на Голанских высотах
2020-06-14T14:46
дональд трамп
махмуд аббас
биньямин нетаньяху
иерусалим
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Израильтяне совсем обноглели, пока не поздно надо гнать их с голландских высот, которые они нагло оккупировали!
32
За 60 лет, уже гнали армии 6 государств, не получилось. Ах да, не забудьте каску.
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иерусалим
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дональд трамп, махмуд аббас, биньямин нетаньяху, иерусалим, сирия, оон, сша, израиль, в мире

Израиль начинает шаги по созданию поселения на Голанских высотах

14:46 14.06.2020
1973
© РИА Новости / Григорий СысоевПремьер-министр Государства Израиль Биньямин Нетаньяху
Премьер-министр Государства Израиль Биньямин Нетаньяху
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Премьер-министр Государства Израиль Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 14 июн - РИА Новости. Израиль начинает "практические шаги" по созданию поселения "Рамат-Трамп" на Голанских высотах, заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.
В июне прошлого года Нетаньяху принял решение о строительстве на Голанских высотах поселка и присвоении ему имени "Рамат-Трамп" ("Высоты Трампа") в честь президента США. Израильтяне таким образом хотят отблагодарить Дональда Трампа за признание этой территории частью еврейского государства вопреки претензиям на нее со стороны Сирии.
Государственный секретарь США Майк Помпео
15 ноября 2019, 21:44
Помпео заявил о разнице в признании Крыма и Голанских высот
"Сегодня Израиль начинает практические шаги по созданию поселения "Рамат-Трамп" на Голанских высотах, суверенитет Израиля над которыми был признан президентом Трампом", - заявил Нетаньяху на заседании кабинета министров.
Трамп 28 января представил план мирного урегулирования, известный как "сделка века". План Белого дома признает Иерусалим единой и неделимой столицей Израиля, открывает для Израиля возможность аннексировать палестинские территории на Западном берегу реки Иордан и распространить свой суверенитет на Иорданскую долину, а также предлагает создание демилитаризованного палестинского государства, лишенного контроля над своими границами и воздушным пространством. В качестве будущей столицы Палестины план предлагает деревню Абу-Дис в восточном пригороде Иерусалима.
Президент США Дональд Трамп
29 января, 00:42
Эксперт: Трамп навязывает Палестине план, который обернется против США
Палестинцы и ряд стран этот план не приняли, так как он, по их мнению, лишает палестинцев права на те территории, которые предусмотрены резолюциями ООН. Глава Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас новый план также отверг, заявив, что палестинцы настаивают на признании своего государства в границах 1967 года со столицей в Иерусалиме.
Аббас 19 мая заявил, что Палестина решила расторгнуть все договоренности с Израилем и США на фоне намерений израильского правительства присоединить палестинские земли.
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Обсудить 4
Дональд ТрампМахмуд АббасБиньямин НетаньяхуИерусалимСирияООНСШАИзраильВ мире
Популярные комментарии
Израильтяне совсем обноглели, пока не поздно надо гнать их с голландских высот, которые они нагло оккупировали!
14 июня, 16:06
Станислав Брукс
13100711
За 60 лет, уже гнали армии 6 государств, не получилось. Ах да, не забудьте каску.
14 июня, 16:26
Sergejs Voloveževskis
19000310
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