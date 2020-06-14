Израиль начинает шаги по созданию поселения на Голанских высотах

ТЕЛЬ-АВИВ, 14 июн - РИА Новости. Израиль начинает "практические шаги" по созданию поселения "Рамат-Трамп" на Голанских высотах, заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.
В июне прошлого года Нетаньяху принял решение о строительстве на Голанских высотах поселка и присвоении ему имени "Рамат-Трамп" ("Высоты Трампа") в честь президента США. Израильтяне таким образом хотят отблагодарить Дональда Трампа за признание этой территории частью еврейского государства вопреки претензиям на нее со стороны Сирии.
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"Сегодня Израиль начинает практические шаги по созданию поселения "Рамат-Трамп" на Голанских высотах, суверенитет Израиля над которыми был признан президентом Трампом", - заявил Нетаньяху на заседании кабинета министров.
Трамп 28 января представил план мирного урегулирования, известный как "сделка века". План Белого дома признает Иерусалим единой и неделимой столицей Израиля, открывает для Израиля возможность аннексировать палестинские территории на Западном берегу реки Иордан и распространить свой суверенитет на Иорданскую долину, а также предлагает создание демилитаризованного палестинского государства, лишенного контроля над своими границами и воздушным пространством. В качестве будущей столицы Палестины план предлагает деревню Абу-Дис в восточном пригороде Иерусалима.
Палестинцы и ряд стран этот план не приняли, так как он, по их мнению, лишает палестинцев права на те территории, которые предусмотрены резолюциями ООН. Глава Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас новый план также отверг, заявив, что палестинцы настаивают на признании своего государства в границах 1967 года со столицей в Иерусалиме.
Аббас 19 мая заявил, что Палестина решила расторгнуть все договоренности с Израилем и США на фоне намерений израильского правительства присоединить палестинские земли.