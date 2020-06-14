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Россия выступает против радикальных методов борьбы за законные права
2020-06-14T14:42
беспорядки в сша из-за убийства афроамериканца
мартин лютер кинг
владимир путин
сша
в мире
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Борьба за свои права предполагает борьбу против чужих прав.
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беспорядки в сша из-за убийства афроамериканца, мартин лютер кинг, владимир путин, сша, в мире

Россия выступает против радикальных методов борьбы за законные права

14:42 14.06.2020
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© РИА Новости / Алексей НикольскийПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, говоря о протестах в США, заявил, что, когда борьба за законные права приобретает характер разгула и погромов, в этом нет ничего хорошего, в России и бывшем Советском Союзе это никогда не поддерживали.
"Что касается вещей, связанных с отношениями между белым населением и афроамериканцами: это известная проблема, давняя проблема Соединенных Штатов. Мы всегда, кстати, еще в Советском Союзе и в современной России с большой симпатией относились к борьбе афроамериканцев за свои естественные права", - заявил Путин в интервью телеканалу "Россия 1".
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"Это было всегда. Но когда это приобретает - даже на фоне совершенных преступлений - приобретает элемент такого радикального национализма, экстремизма, то ничего хорошего здесь ожидать не приходится. Если борьба за естественные права, за законные права приобретает характер разгула и погромов, то я здесь ничего хорошего для государства не вижу; этого мы никогда не поддерживали", - подчеркнул президент РФ.
Ранее по городам США прокатилась волна протестов и беспорядков после гибели в Миннеаполисе от рук полиции афроамериканца Джорджа Флойда. В интернете появились видео, на которых полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и навалились на него втроем, причем один из них наступил ему коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Один полицейский был обвинен в убийстве, трое других - в пособничестве убийству.
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Обсудить 1
Беспорядки в США из-за убийства афроамериканцаМартин Лютер КингВладимир ПутинСШАВ мире
Популярные комментарии
Борьба за свои права предполагает борьбу против чужих прав.
14 июня, 14:47
Ingvar Eisen
802002
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