В Белоруссии за сутки выявили 732 случая COVID-19

"Зарегистрированы 53 973 человека с положительным тестом на COVID-19. Всего проведено 733 788 тестов. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 308 пациентов с рядом хронических заболеваний, с выявленной коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении пресс-службы.