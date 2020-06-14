В Белоруссии за сутки выявили 732 случая COVID-19

МИНСК, 14 июн - РИА Новости. Число выявленных случаев инфицирования COVID-19 в Белоруссии за сутки выросло на 732 до 53 973, скончались еще пять пациентов, всего умерших 308, сообщила в воскресенье пресс-служба минздрава республики.
Ранее максимальный прирост выявленных заболевших в стране за сутки достигал 973 человек, но в последнее время наблюдается тенденция к снижению этого показателя до менее 800. Также, согласно данным минздрава, растет число выздоровевших и выписанных пациентов. На субботу в Белоруссии число диагностированных случаев COVID-19 составляло 53 241, в том числе сообщалось о 303 умерших. Белорусский лидер Александр Лукашенко 21 мая заявил, что эпидемиологическая ситуация в стране постепенно улучшается, но расслабляться пока нельзя.
"Зарегистрированы 53 973 человека с положительным тестом на COVID-19. Всего проведено 733 788 тестов. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 308 пациентов с рядом хронических заболеваний, с выявленной коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении пресс-службы.
В минздраве также отметили, что по всей республике выздоровели и выписаны 30 103 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 7,5 миллиона случаев заражения, свыше 423 тысяч человек скончались.
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