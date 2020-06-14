Малайзия не намерена в ближайшее время открывать границы

МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Границы Границы Малайзии останутся закрытыми в течение переходного этапа отмены ограничений из-за COVID-19, действующего до 31 августа, сообщает местное издание Star со ссылкой на министра обороны страны Исмаила Сабри Якоба.

Согласно его заявлению, для выезда из страны необходимо иметь веские причины.

"К примеру, если студенту необходимо вернуться в университет за рубежом для сдачи экзамена, это позволено," - приводит Star заявление министра.

Кроме того, исключения коснутся иностранных дипломатов и участников программы "Малайзия - мой второй дом" (MM2H).

Для спортсменов, которым необходимо принять участие в квалификационных соревнованиях для отбора на Олимпиаду, исключений сделано не будет.

"Мы твердо следуем данному правилу. Даже Япония отложила проведение Олимпиады из этих соображений, и если Япония четко придерживается этой политики, то и мы должны", - цитирует министра газета.

Малайзия вступила 10 июня в переходный этап постепенной отмены всех ограничений, введенных в связи с пандемией COVID-19. В течение переходного периода с 10 по 31 августа все ограничения, вводимые в стране с марта по май, будут отменяться по мере улучшения эпидемиологической ситуации.

Как отметил в воскресенье министр обороны, общественные места, открытые на фоне снятия ограничений, могут вновь приостановить работу в случае несоблюдения гражданами норм социального дистанцирования.

За последние сутки в Малайзии зафиксировали восемь новых случаев инфицирования COVID-19 и один летальный исход. В общей сложности в стране выявлены 8 453 зараженных коронавирусом, скончался 121 человек. Излечились свыше 7,3 тысячи заболевших.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире выявлены уже более 7,5 миллиона случаев заражения, свыше 423 тысяч человек скончались.