https://ria.ru/20200614/1572910698.html
Путин рассказал, почему так важны поправки в Конституцию России
2020-06-14T14:27
2020-06-14T14:27
голосование по поправкам в конституцию
россия
конституция рф
владимир путин
общество
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Von Stirliz
И еще ОЧЕНЬ ВАЖНО: вот, чтобы в будущем новое руководство не смогло обратно всё поменять так же, как сейчас вводят поправками, и нужно всенародное голосование. Попробуйте потом таким голосованием социалку отменить!
50
Pawel Zverev
Создаёт прецедент, когда каждый президент будет обнуляться пакетами поправок в Конституцию, которые "назрели" после первых 12 лет правления.
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россия
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россия, конституция рф, владимир путин, общество
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 14 июн - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин
рассказал, почему так важны поправки в конституцию страны: все, что прописано в Основном Законе, органы власти и правительство обязаны будут исполнять.
"Вопросы, связанные с социальной поддержкой, когда мы говорим об особой заботе о детях, это важно упомянуть в Основном Законе страны. Когда мы говорим о социальной справедливости, которая должна выражаться в том, что не может человек получать меньше, чем минимальный размер оплаты труда, и когда прожиточный минимум должен соответствовать этому МРОТу. Там много и других вещей. Например, в конституции говорится о необходимости нормального функционирования пенсионной системы, о том, что она должна быть. Но нигде до сих пор не было сказано, что пенсионные доходы должны регулярно индексироваться", - сказал Путин в эфире телеканала "Россия 1
".
Говоря, почему так не происходило раньше, президент сказал, что "возможности не было даже этого делать". "Хотя закон был, но другой закон всегда позволял корректировать предыдущий о необходимости индексации. Но если это будет заложено в конституции страны, то уже никакое правительство в будущем не сможет этого не сделать, не сможет не индексировать", - сказал он.
Также Путин отметил, что и некоторые другие вещи, "которые созрели, но не были учтены в Основном Законе, теперь могут, а значит, должны найти свое место". По его словам, это очень важно.
У главы государства уточнили, почему некоторые положения нужно прописать в Основном Законе, ведь, по его же словам, многие уже работают.
"Чтобы они работали и дальше, чтобы они не забылись и не были потом вычищены из практической жизни так, как я только что сказал: есть закон о необходимости индексации пенсии, но потом принимается другой закон о бюджете, в котором делаются исключения - в этом году этого делаться не будет или будет делаться в другом режиме. Вот и все. А если в конституции прописано, то неизбежно все органы власти и правительство обязаны будут это исполнить", - заключил Путин.