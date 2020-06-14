Путин рассказал, почему так важны поправки в Конституцию России

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 14 июн - РИА Новости. Президент России Президент России Владимир Путин рассказал, почему так важны поправки в конституцию страны: все, что прописано в Основном Законе, органы власти и правительство обязаны будут исполнять.

"Вопросы, связанные с социальной поддержкой, когда мы говорим об особой заботе о детях, это важно упомянуть в Основном Законе страны. Когда мы говорим о социальной справедливости, которая должна выражаться в том, что не может человек получать меньше, чем минимальный размер оплаты труда, и когда прожиточный минимум должен соответствовать этому МРОТу. Там много и других вещей. Например, в конституции говорится о необходимости нормального функционирования пенсионной системы, о том, что она должна быть. Но нигде до сих пор не было сказано, что пенсионные доходы должны регулярно индексироваться", - сказал Путин в эфире телеканала " Россия 1 ".

Говоря, почему так не происходило раньше, президент сказал, что "возможности не было даже этого делать". "Хотя закон был, но другой закон всегда позволял корректировать предыдущий о необходимости индексации. Но если это будет заложено в конституции страны, то уже никакое правительство в будущем не сможет этого не сделать, не сможет не индексировать", - сказал он.

Также Путин отметил, что и некоторые другие вещи, "которые созрели, но не были учтены в Основном Законе, теперь могут, а значит, должны найти свое место". По его словам, это очень важно.

У главы государства уточнили, почему некоторые положения нужно прописать в Основном Законе, ведь, по его же словам, многие уже работают.