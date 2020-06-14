Мишустин утвердил программу развития промышленности до 2035 года

"Реализация программы поможет нарастить угледобычу с 439,3 миллиона тонн в 2018 году до 485 миллионов тонн к 2035-му по консервативному сценарию и до 668 миллионов тонн — по оптимистичному сценарию. Прогноз по экспорту составляет от 259 миллионов до 392 миллионов тонн соответственно", — сказано в сообщении.