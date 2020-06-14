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Талибы за неделю убили и ранили более 400 афганских военных
2020-06-14T14:23
исламское государство
афганистан
катар
талибан
сша
в мире
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исламское государство, афганистан, катар, талибан, сша, в мире

Талибы за неделю убили и ранили более 400 афганских военных

14:23 14.06.2020
382
© AP Photo / FileБоевики радикального движения "Талибан" в Афганистане
Боевики радикального движения Талибан в Афганистане
© AP Photo / File
Боевики радикального движения "Талибан" в Афганистане. Архивное фото
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Боевики радикального движения "Талибан" убили и ранили по меньшей мере 422 афганских военных в ходе нападений за последнюю неделю, сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на заявление представителя совета национальной безопасности Афганистана Джавида Фейсала.
Ранее Фейсал заявил, что за последние две недели из-за нападений талибов в стране погибли 89 мирных граждан.
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"За последнюю неделю "Талибан" совершил 222 нападения, убил и ранил 422 афганских военных, повредил 51 мост и 16 дорог", - говорится в заявлении представителя совета национальной безопасности.
В Афганистане идет противостояние правительственных сил и боевиков радикального движения "Талибан", которое ранее овладело значительной территорией в сельских районах страны и развернуло наступление на крупные города. Также на территории страны усилилось влияние террористической группировки "Исламское государство"*. Национальные силы обороны и безопасности Афганистана проводят по всей стране совместные операции по борьбе с терроризмом.
В конце февраля на церемонии в Катаре США и "Талибан" подписали первое за более чем 18 лет войны соглашение о мире, которое предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после сделки по обмену пленными.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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