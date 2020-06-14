Талибы за неделю убили и ранили более 400 афганских военных

МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Боевики радикального движения "Талибан" убили и ранили по меньшей мере 422 афганских военных в ходе нападений за последнюю неделю, сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на заявление представителя совета национальной безопасности Афганистана Джавида Фейсала.
Ранее Фейсал заявил, что за последние две недели из-за нападений талибов в стране погибли 89 мирных граждан.
"За последнюю неделю "Талибан" совершил 222 нападения, убил и ранил 422 афганских военных, повредил 51 мост и 16 дорог", - говорится в заявлении представителя совета национальной безопасности.
В Афганистане идет противостояние правительственных сил и боевиков радикального движения "Талибан", которое ранее овладело значительной территорией в сельских районах страны и развернуло наступление на крупные города. Также на территории страны усилилось влияние террористической группировки "Исламское государство"*. Национальные силы обороны и безопасности Афганистана проводят по всей стране совместные операции по борьбе с терроризмом.
В конце февраля на церемонии в Катаре США и "Талибан" подписали первое за более чем 18 лет войны соглашение о мире, которое предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после сделки по обмену пленными.
*Террористическая организация, запрещенная в России.