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В Минске проходят пикеты по сбору подписей за кандидатов в президенты
2020-06-14T14:19
александр лукашенко
минск
белоруссия
в мире
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александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире

В Минске проходят пикеты по сбору подписей за кандидатов в президенты

14:19 14.06.2020
3698
© Sputnik / Перейти в фотобанкОчередь желающих поставить подпись за выдвижение кандидатов на пост президента Белоруссии в Минске
Очередь желающих поставить подпись за выдвижение кандидатов на пост президента Белоруссии в Минске
© Sputnik
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Очередь желающих поставить подпись за выдвижение кандидатов на пост президента Белоруссии в Минске. Архивное фото
МИНСК, 14 июн - РИА Новости. Последние в рамках президентской избирательной кампании в Белоруссии воскресные пикеты по сбору подписей в поддержку выдвижения кандидатов проходят в центре Минска в спокойном режиме, трансляция ведется в интернете, передает корреспондент РИА Новости.
Этап сбора подписей проходит в Белоруссии с 21 мая по 19 июня включительно. В последние несколько недель наиболее массовые пикеты проходили в центре Минска по воскресеньям, возле Комаровского рынка. Люди часами стояли в очередях, чтобы поставить свои подписи в поддержку выдвижения кандидатов в президенты, альтернативных действующему белорусскому лидеру Александру Лукашенко. Массовые пикеты проходили также в регионах республики, в том числе во всех областных городах.
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Ранее о своем намерении снять пикеты в Минске на 12-14 июня заявила одна из претендентов на высший государственный пост Светлана Тихановская, она объяснила это решение опасениями провокаций в отношении членов своей инициативной группы. В то же время в основном участники воскресных массовых пикетов высказывались в поддержку Тихановской и ее супруга, видеоблогера Сергея Тихановского, который ранее вместе с десятком его сторонников был задержан в Гродно и сейчас находится под стражей. В отношении них возбуждены уголовные дела.
В нынешнее воскресенье пикеты возле Комаровского рынка проходят в поддержку выдвижения экс-главы администрации Парка высоких технологий и бывшего посла Белоруссии в США Валерия Цепкало, бывшего председателя правления Белгазпромбанка Виктора Бабарико, сопредседателя общественного объединения "Говори правду" Андрея Дмитриева, председателя Белорусской социал-демократической "Грамады" Сергея Черечня. Также возле Комаровского рынка присутствуют председатель движения "За Свободу" Юрий Губаревич, сопредседатель оргкомитета по созданию партии "Белорусская христианская демократия" Ольга Ковалькова, и.о. председателя Объединенной гражданской партии Николай Козлов. Пикетов в поддержку Тихановской нет.
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Пикеты стартовали в полдень, спустя час после их начала на площадке возле Комаровского рынка не так многолюдно, как неделю и две недели назад. Люди выстраиваются в небольшие очереди и оставляют свои подписи в поддержку выдвижения альтернативных кандидатов на высший государственный пост. Некоторые после этого не уходят, а обсуждают общественно-политическую обстановку в стране. На подъезде к рынку дежурят сотрудники ГАИ, за пикетами наблюдают правоохранители в штатском.
Выборы президента Белоруссии назначены на 9 августа. Подписи избирателей в поддержку своего выдвижения кандидатами собирают 14 претендентов на высший государственный пост, пять человек заявили, что собрали необходимые для выдвижения 100 тысяч подписей. Регистрация кандидатов в президенты пройдет с 5 по 14 июля, после чего стартует период предвыборной агитации.
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