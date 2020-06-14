В Минске проходят пикеты по сбору подписей за кандидатов в президенты

Пикеты стартовали в полдень, спустя час после их начала на площадке возле Комаровского рынка не так многолюдно, как неделю и две недели назад. Люди выстраиваются в небольшие очереди и оставляют свои подписи в поддержку выдвижения альтернативных кандидатов на высший государственный пост. Некоторые после этого не уходят, а обсуждают общественно-политическую обстановку в стране. На подъезде к рынку дежурят сотрудники ГАИ, за пикетами наблюдают правоохранители в штатском.