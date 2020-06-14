Путин рассказал, в чем сила России

"Во всяком случае, это разрушительное явление, без всякого на то сомнения. Представьте себе вот как: афроамериканцев должны лечить только афроамериканские врачи. Ну у нас, в нашей многонациональной стране, ну не знаю, кого угодно: марийцев должны лечить только марийцы или русских только русские, а татар только татары, дагестанцев только дагестанцы. Я не случайно подвел эту цепочку. Вот Дагестан оказался в трудной ситуации, и вся страна встала на помощь", - отметил Путин.