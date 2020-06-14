Путин рассказал, в чем сила России

МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал расизм и снос памятников в Европе разрушительным явлением и привел в качестве обратного примера то, как в России вся страна оказала помощь Дагестану.
"Посмотрим. Ну что там прогнозировать", - сказал он в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1", отвечая на вопрос, насколько вопросы расизма и сноса памятников в Европе могут иметь далеко идущие последствия.
"Во всяком случае, это разрушительное явление, без всякого на то сомнения. Представьте себе вот как: афроамериканцев должны лечить только афроамериканские врачи. Ну у нас, в нашей многонациональной стране, ну не знаю, кого угодно: марийцев должны лечить только марийцы или русских только русские, а татар только татары, дагестанцев только дагестанцы. Я не случайно подвел эту цепочку. Вот Дагестан оказался в трудной ситуации, и вся страна встала на помощь", - отметил Путин.
Дагестан оказался в сложной ситуации в связи с распространением коронавирусной инфекции. Президент провел специальное совещание и поручил оказать всю необходимую помощь республике.
Путин напомнил, что для оказания помощи Дагестану "и армия поехала, и МЧС поехало, врачи со всей страны туда поехали".
"Разве это плохо? Наоборот, в этом сила России. Сила нашего многонационального государства и многонационального народа. Надо держаться за это", - заключил Путин.
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