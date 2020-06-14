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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200614/1572910274.html
Путин рассказал, в чем сила России
2020-06-14T16:08
распространение нового коронавируса
беспорядки в сша из-за убийства афроамериканца
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
расизм
владимир путин
европа
общество
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https://ria.ru/20200614/1572824125.html
https://ria.ru/20200523/1571864864.html
Так уже пора определится ,раньше другое звучало.
15
Мы Дагестану помощь врачами оказываем, а они нам новых москвичей высылают ежегодно. Прелестно...
13
2
россия
европа
РИА Новости
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РИА Новости
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353
60
беспорядки в сша из-за убийства афроамериканца, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, расизм, владимир путин, европа, общество

Путин рассказал, в чем сила России

14:16 14.06.2020 (обновлено: 16:08 14.06.2020)
4105
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал расизм и снос памятников в Европе разрушительным явлением и привел в качестве обратного примера то, как в России вся страна оказала помощь Дагестану.
"Посмотрим. Ну что там прогнозировать", - сказал он в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1", отвечая на вопрос, насколько вопросы расизма и сноса памятников в Европе могут иметь далеко идущие последствия.
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"Во всяком случае, это разрушительное явление, без всякого на то сомнения. Представьте себе вот как: афроамериканцев должны лечить только афроамериканские врачи. Ну у нас, в нашей многонациональной стране, ну не знаю, кого угодно: марийцев должны лечить только марийцы или русских только русские, а татар только татары, дагестанцев только дагестанцы. Я не случайно подвел эту цепочку. Вот Дагестан оказался в трудной ситуации, и вся страна встала на помощь", - отметил Путин.
Дагестан оказался в сложной ситуации в связи с распространением коронавирусной инфекции. Президент провел специальное совещание и поручил оказать всю необходимую помощь республике.
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Путин напомнил, что для оказания помощи Дагестану "и армия поехала, и МЧС поехало, врачи со всей страны туда поехали".
"Разве это плохо? Наоборот, в этом сила России. Сила нашего многонационального государства и многонационального народа. Надо держаться за это", - заключил Путин.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
11413810336
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Распространение нового коронавирусаБеспорядки в США из-за убийства афроамериканцаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссиярасизмВладимир ПутинЕвропаОбщество
Популярные комментарии
Так уже пора определится ,раньше другое звучало.
14 июня, 15:25
Юра Титов
1110003
Мы Дагестану помощь врачами оказываем, а они нам новых москвичей высылают ежегодно. Прелестно...
14 июня, 16:01
True Story
910201
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