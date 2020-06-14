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Неизвестные облили краской памятник журналисту Индро Монтанелли в Милане
2020-06-14T14:15
беспорядки в сша из-за убийства афроамериканца
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беспорядки в сша из-за убийства афроамериканца, миннеаполис, милан, сша, в мире

Неизвестные облили краской памятник журналисту Индро Монтанелли в Милане

14:15 14.06.2020
363
© REUTERS / Flavio Lo ScalzoПамятник журналисту Индро Монтанелли, измазанный красной краской во время акций протеста в Милане, Италия
Памятник журналисту Индро Монтанелли, измазанный красной краской во время акций протеста в Милане, Италия
© REUTERS / Flavio Lo Scalzo
Памятник журналисту Индро Монтанелли, измазанный красной краской во время акций протеста в Милане, Италия
РИМ, 14 июн - РИА Новости. Неизвестные в субботу осквернили статую известного итальянского журналиста Индро Монтанелли в Милане, облив ее красной краской и оставив надписи "насильник" и "расист", пишет миланская газета Corriere della Sera.
Монтанелли (1909-2001) был крупным журналистом, писателем и историком. Большую часть карьеры он посвятил работе в Corriere. В молодости Монтанелли принял участие в итало-эфиопской войне, в ходе которой, по его признанию, по местным обычаям купил 12-летнюю девочку и женился на ней. Уже после войны Монтанелли говорил, что испытывал к ней физическую неприязнь и вступил в связь с ней согласно распространенной среди его сослуживцев традиции, что не остановило критику в его адрес. Опыт войны в Абиссинии окончательно изменил его отношение к режиму Муссолини, а уже после Второй мировой Монтанелли сделал себе имя в журналистике, выступая с антикоммунистических позиций.
Протестующие в США
Вчера, 04:39
В США протестующие снесли бюст рабовладельца и сбросили его в реку
За несколько дней до самого инцидента группа миланских активистов на фоне массовых манифестаций в США после гибели афроамериканца Джорджа Флойда обратилась к мэру и городского совета с требованием снести монумент. На минувших выходных в крупных городах Апеннин прошли антирасистские митинги в поддержку протестующих в США.
Corriere в связи с осквернением памятника написала, что за ним "чувствуется ветер тупого американского соперничества".
"Называть Монтанелли расистом, который образом жизни и журналистики сделал свободу, нонконформизм и непочтительность к власти и к лицемерию означает не знать его", - говорится в сообщении газеты. Назвав историю из войны в Абиссинии ошибкой и позором, газета подчеркивает, что еще больший стыд вызывает апелляция к эпизоду 90-летней давности, когда сегодня жертвами насилия и произвола при попустительстве правительстве и семей являются множество несовершеннолетних девушек.
Миланская прокуратура начала расследование инцидента: правоохранители изучат записи с камер видеонаблюдения неподалеку от парка.
Демонтаж памятника первооткрывателю Америки Христофору Колумбу в городе Камден, США
13 июня, 15:19
Жертва памятника. В США протестующий уронил на себя статую и впал в кому
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Беспорядки в США из-за убийства афроамериканцаМиннеаполисМиланСШАВ мире
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