Неизвестные облили краской памятник журналисту Индро Монтанелли в Милане

РИМ, 14 июн - РИА Новости. Неизвестные в субботу осквернили статую известного итальянского журналиста Индро Монтанелли в Милане, облив ее красной краской и оставив надписи "насильник" и "расист", пишет миланская газета Corriere della Sera.
Монтанелли (1909-2001) был крупным журналистом, писателем и историком. Большую часть карьеры он посвятил работе в Corriere. В молодости Монтанелли принял участие в итало-эфиопской войне, в ходе которой, по его признанию, по местным обычаям купил 12-летнюю девочку и женился на ней. Уже после войны Монтанелли говорил, что испытывал к ней физическую неприязнь и вступил в связь с ней согласно распространенной среди его сослуживцев традиции, что не остановило критику в его адрес. Опыт войны в Абиссинии окончательно изменил его отношение к режиму Муссолини, а уже после Второй мировой Монтанелли сделал себе имя в журналистике, выступая с антикоммунистических позиций.
За несколько дней до самого инцидента группа миланских активистов на фоне массовых манифестаций в США после гибели афроамериканца Джорджа Флойда обратилась к мэру и городского совета с требованием снести монумент. На минувших выходных в крупных городах Апеннин прошли антирасистские митинги в поддержку протестующих в США.
Corriere в связи с осквернением памятника написала, что за ним "чувствуется ветер тупого американского соперничества".
"Называть Монтанелли расистом, который образом жизни и журналистики сделал свободу, нонконформизм и непочтительность к власти и к лицемерию означает не знать его", - говорится в сообщении газеты. Назвав историю из войны в Абиссинии ошибкой и позором, газета подчеркивает, что еще больший стыд вызывает апелляция к эпизоду 90-летней давности, когда сегодня жертвами насилия и произвола при попустительстве правительстве и семей являются множество несовершеннолетних девушек.
Миланская прокуратура начала расследование инцидента: правоохранители изучат записи с камер видеонаблюдения неподалеку от парка.