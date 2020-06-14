Неизвестные облили краской памятник журналисту Индро Монтанелли в Милане

Монтанелли (1909-2001) был крупным журналистом, писателем и историком. Большую часть карьеры он посвятил работе в Corriere. В молодости Монтанелли принял участие в итало-эфиопской войне, в ходе которой, по его признанию, по местным обычаям купил 12-летнюю девочку и женился на ней. Уже после войны Монтанелли говорил, что испытывал к ней физическую неприязнь и вступил в связь с ней согласно распространенной среди его сослуживцев традиции, что не остановило критику в его адрес. Опыт войны в Абиссинии окончательно изменил его отношение к режиму Муссолини, а уже после Второй мировой Монтанелли сделал себе имя в журналистике, выступая с антикоммунистических позиций.