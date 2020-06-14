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На Сахалине число случаев коронавируса достигло 352
2020-06-14T14:05
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
валерий лимаренко
сахалинская область
общество
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, валерий лимаренко, сахалинская область, общество

На Сахалине число случаев коронавируса достигло 352

14:05 14.06.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрачи в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
Врачи в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 14 июн – РИА Новости. Коронавирусная инфекция за сутки выявлена еще у 19 человек, общее число заболевших на Сахалине и Курилах выросло до 352, сообщил в воскресенье губернатор Валерий Лимаренко.
"Итого на 14 июня в Сахалинской области 352 случая заболевания, 100 выписаны с выздоровлением, 252 проходят лечение", - написал глава региона в своем Telegram-канале.
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По данным оперштаба, новые пациенты инфекционного госпиталя на базе Долинской ЦРБ в основном заразились COVID-19 в результате контактов с ранее заболевшими людьми, у троих коронавирус выявлен при обращении с симптомами ОРВИ.
Кроме того, патоморфологическое исследование по двум пациентам 80 и 86 лет, умершим ночью в региональном сосудистом центре, подтвердило отсутствие связи с коронавирусной инфекцией.
"Оба больных имели тяжелые заболевания сердечно-сосудистой системы, а также сопутствующие патологии", - сказала главный внештатный патологоанатом министерства здравоохранения Сахалинской области Елена Веселко, ее слова цитируют в сообщении.
В области с 14 мая действует система цифровых пропусков, а с 11 июня наличие отрицательного теста на коронавирус станет обязательным для всех прибывающих на Сахалин и Курилы. Возвращающимся домой жителям региона рекомендовано иметь аналогичный документ.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Валерий ЛимаренкоСахалинская областьОбщество
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