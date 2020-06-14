На Сахалине число случаев коронавируса достигло 352

Врачи в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 14 июн – РИА Новости. Коронавирусная инфекция за сутки выявлена еще у 19 человек, общее число заболевших на Сахалине и Курилах выросло до 352, сообщил в воскресенье губернатор Коронавирусная инфекция за сутки выявлена еще у 19 человек, общее число заболевших на Сахалине и Курилах выросло до 352, сообщил в воскресенье губернатор Валерий Лимаренко

"Итого на 14 июня в Сахалинской области 352 случая заболевания, 100 выписаны с выздоровлением, 252 проходят лечение", - написал глава региона в своем Telegram-канале.

По данным оперштаба, новые пациенты инфекционного госпиталя на базе Долинской ЦРБ в основном заразились COVID-19 в результате контактов с ранее заболевшими людьми, у троих коронавирус выявлен при обращении с симптомами ОРВИ.

Кроме того, патоморфологическое исследование по двум пациентам 80 и 86 лет, умершим ночью в региональном сосудистом центре, подтвердило отсутствие связи с коронавирусной инфекцией.

"Оба больных имели тяжелые заболевания сердечно-сосудистой системы, а также сопутствующие патологии", - сказала главный внештатный патологоанатом министерства здравоохранения Сахалинской области Елена Веселко, ее слова цитируют в сообщении.

В области с 14 мая действует система цифровых пропусков, а с 11 июня наличие отрицательного теста на коронавирус станет обязательным для всех прибывающих на Сахалин и Курилы. Возвращающимся домой жителям региона рекомендовано иметь аналогичный документ.