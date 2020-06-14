Папа Франциск призвал возобновить поиски пути к миру в Ливии

"С большим беспокойством и болью я слежу за драматической ситуацией в Ливии. Она присутствовала в моей молитве в эти последние дни", - заявил понтифик, обращаясь в полдень (13.00 мск) с традиционной воскресной проповедью к верующим, собравшимся на площади Святого Петра в Ватикане.

Он призвал международные организации, а также тех, кто несет политическую и военную ответственность за положение в Ливии, решительно возобновить поиски "пути в направлении прекращения насилия, который приведет к миру, стабильности и единству страны".

В этой связи папа Франциск заявил, что молится за тысячи мигрантов, беженцев и людей, которые потеряли кров в Ливии и ищут убежища. Он отметил, что нынешняя медико-санитарная ситуация обострила и без того тяжелое положение этих людей, которые подвергаются эксплуатации и насилию.