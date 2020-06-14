Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция)
Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20200614/1572909850.html
Папа Франциск призвал возобновить поиски пути к миру в Ливии
2020-06-14T14:03
религия и мировоззрение
религия
обострение конфликта в ливии
папа римский
халифа хафтар
новости - религия и мировоззрение
сирт
триполи
ливия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/150203/25/1502032570_0:249:5239:3195_1200x0_80_0_0_0442bb3840e1746b66943e9004631db8.jpg
https://ria.ru/20200612/1572838844.html
https://ria.ru/20200604/1572453543.html
сирт
триполи
ливия
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://ria.ru/20200614/1572909850.html?chat_room_id=1572909850
Новости
ru-RU
168
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/150203/25/1502032570_0:249:5239:3195_1200x0_80_0_0_0442bb3840e1746b66943e9004631db8.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/150203/25/1502032570_323:0:4915:3444_1200x0_80_0_0_0dace75138e0feb16322854a8b905890.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/150203/25/1502032570_897:0:4341:3444_1200x0_80_0_0_88898c7f87aafd9050c88990f8b80c9c.jpg
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
религия, обострение конфликта в ливии, папа римский, халифа хафтар, новости - религия и мировоззрение, сирт, триполи, ливия, в мире

Папа Франциск призвал возобновить поиски пути к миру в Ливии

14:03 14.06.2020
168
© AP Photo / Andrew MedichiniПапа Римский Франциск
Папа Римский Франциск
© AP Photo / Andrew Medichini
Папа Римский Франциск . Архивное фото
ВАТИКАН, 14 июн – РИА Новости, Сергей Старцев. Папа Римский Франциск выразил озабоченность в связи с ситуацией в Ливии и призвал возобновить поиски пути для достижения мира, стабильности и обеспечения единства этой страны.
"С большим беспокойством и болью я слежу за драматической ситуацией в Ливии. Она присутствовала в моей молитве в эти последние дни", - заявил понтифик, обращаясь в полдень (13.00 мск) с традиционной воскресной проповедью к верующим, собравшимся на площади Святого Петра в Ватикане.
Ливия
12 июня, 02:21
Госдеп возложил ответственность за "интервенцию" Турции в Ливию на Россию
Он призвал международные организации, а также тех, кто несет политическую и военную ответственность за положение в Ливии, решительно возобновить поиски "пути в направлении прекращения насилия, который приведет к миру, стабильности и единству страны".
В этой связи папа Франциск заявил, что молится за тысячи мигрантов, беженцев и людей, которые потеряли кров в Ливии и ищут убежища. Он отметил, что нынешняя медико-санитарная ситуация обострила и без того тяжелое положение этих людей, которые подвергаются эксплуатации и насилию.
"Предлагаю международному сообществу принять к сердцу их состояние, определив пути и предоставив средства, чтобы обеспечить им защиту, в которой они нуждаются, достойные условия и будущее надежды", - сказал папа Римский и попросил верующих помолиться за Ливию.
Военные в Ливии
4 июня, 12:28
Эксперт оценил ситуацию в Ливии
В Ливии продолжается противостояние между Правительством национального согласия (ПНС) Файеза Сарраджа, которое контролирует Триполи и территории на западе страны, и Ливийской национальной армией под командованием Халифы Хафтара, уже более года пытающейся отбить столицу. Обе стороны конфликта заявляют, что противники получают помощь оружием и живой силой извне. В последние недели силы ПНС сообщали о значительных успехах в битве за Триполи и заявили о намерении развить успех, установив контроль над городом Сирт и другими территориями к востоку от столицы.
110052
Обсудить 0
Религия и мировоззрениеРелигияОбострение конфликта в ЛивииПапа РимскийХалифа ХафтарНовости - Религия и мировоззрениеСиртТриполиЛивияВ мире
Рекомендуем
Аэропорт в Ростове-на-Дону
Из Еревана в Ростов-на-Дону вывозным рейсом вернулись 109 россиян
Президент РФ Владимир Путин
Путин оценил политический кризис в США
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время церемонии освящения главного храма Вооруженных сил РФ в парке Патриот в Московской области
Патриарх Кирилл призвал военных соблюдать присягу
Боевики радикального движения Талибан в Афганистане
Кабул согласился провести предварительный этап переговоров с талибами
Памятник журналисту Индро Монтанелли, измазанный красной краской во время акций протеста в Милане, Италия
Неизвестные облили краской памятник журналисту Индро Монтанелли в Милане
Продюсер Иосиф Пригожин
Пригожин рассказал о своем имуществе
Врачи в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
На Сахалине число случаев коронавируса достигло 352
Президент РФ Владимир Путин и президент Республики Сербии Александр Вучич во время встречи на полях второго форума международного сотрудничества Один пояс - один путь в Пекине
Сербия начала подготовку к визиту Путина
Информационное граффити художников the Mathare Roots, предупреждающее об опасности коронавируса в Найроби, Кения
В Африке число случаев COVID-19 превысило 230 тысяч
Президент РФ Владимир Путин
Россия выступает против радикальных методов борьбы за законные права
Здание Министерства иностранных дел РФ
Дату встречи глав МИД и Минобороны РФ и Турции согласуют дополнительно
Церемония освящения главного храма Вооруженных сил РФ в парке Патриот в Московской области
Патриарх Кирилл оценил значение главного храма Вооруженных Сил
Президент РФ Владимир Путин
Путин рассказал, в чем сила России
Министр обороны РФ Сергей Шойгу во время церемонии освящения главного храма Вооруженных сил РФ в парке Патриот в Московской области
Шойгу поблагодарил строителей главного храма Вооруженных сил
Вид города Триполи, Ливия
Турция намерена создать две военные базы в Ливии, сообщили СМИ
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:38Жена Реввы оценила скандальный ролик Киркорова про десантников
00:34Эксперты рассказали, как пандемия повлияла на привычки туристов
00:33Названы регионы — лидеры по уровню благосостояния семей
00:18В России начинают работу стойки с информацией о голосовании по поправкам
00:12В центре Москвы сняли ограничения движения из-за репетиции парада Победы
23:50В Карачаево-Черкесии оштрафовали участников акции против задержаний
23:49Воробьев рассказал о финансовых потерях Подмосковья из-за коронавируса
23:35В Атланте два человека погибли при стрельбе во время протестов
23:28Глава ассоциации фермеров Кубани погиб, спасая тонущего ребенка
23:10Во Франции число жертв коронавируса превысило 29,4 тысячи человек
23:07В Черногории прошли шествия в поддержку Сербской православной церкви
22:58В Москве умерли 53 пациента с коронавирусом
22:53Власти Афганистана предложили талибам повестку по переговорам
22:33В Турции число пострадавших при землетрясении возросло до 18 человек
22:33В Москве Центральный рынок проверят на соблюдение масочного режима
22:15В Москве оштрафовали 29 предприятий за несоблюдение правил по COVID-19
22:07Террористы обстреляли населенные пункты в трех сирийских провинциях
22:04Пушков высмеял заявление главы МИД Украины о "наступательной дипломатии"
22:00На востоке Москвы скорая насмерть сбила женщину
21:59В Иране произошло землетрясение магнитудой 5,1
Лента новостейМолния