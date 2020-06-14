Папа Франциск призвал возобновить поиски пути к миру в Ливии

ВАТИКАН, 14 июн – РИА Новости, Сергей Старцев. Папа Римский Франциск выразил озабоченность в связи с ситуацией в Ливии и призвал возобновить поиски пути для достижения мира, стабильности и обеспечения единства этой страны.
"С большим беспокойством и болью я слежу за драматической ситуацией в Ливии. Она присутствовала в моей молитве в эти последние дни", - заявил понтифик, обращаясь в полдень (13.00 мск) с традиционной воскресной проповедью к верующим, собравшимся на площади Святого Петра в Ватикане.
Он призвал международные организации, а также тех, кто несет политическую и военную ответственность за положение в Ливии, решительно возобновить поиски "пути в направлении прекращения насилия, который приведет к миру, стабильности и единству страны".
В этой связи папа Франциск заявил, что молится за тысячи мигрантов, беженцев и людей, которые потеряли кров в Ливии и ищут убежища. Он отметил, что нынешняя медико-санитарная ситуация обострила и без того тяжелое положение этих людей, которые подвергаются эксплуатации и насилию.
"Предлагаю международному сообществу принять к сердцу их состояние, определив пути и предоставив средства, чтобы обеспечить им защиту, в которой они нуждаются, достойные условия и будущее надежды", - сказал папа Римский и попросил верующих помолиться за Ливию.
4 июня, 12:28Эксперт оценил ситуацию в Ливии
В Ливии продолжается противостояние между Правительством национального согласия (ПНС) Файеза Сарраджа, которое контролирует Триполи и территории на западе страны, и Ливийской национальной армией под командованием Халифы Хафтара, уже более года пытающейся отбить столицу. Обе стороны конфликта заявляют, что противники получают помощь оружием и живой силой извне. В последние недели силы ПНС сообщали о значительных успехах в битве за Триполи и заявили о намерении развить успех, установив контроль над городом Сирт и другими территориями к востоку от столицы.