Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200614/1572909798.html
Из Еревана в Ростов-на-Дону вывозным рейсом вернулись 109 россиян
2020-06-14T14:02
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
авиакомпания armenia
новости - туризм
ереван
ростов-на-дону
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/155335/49/1553354911_0:321:3072:2048_1200x0_80_0_0_ea4ab97890e03e5a8f7fcdb7209e5608.jpg
https://ria.ru/20200406/1569605588.html
ереван
ростов-на-дону
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://ria.ru/20200614/1572909798.html?chat_room_id=1572909798
Новости
ru-RU
412
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/155335/49/1553354911_0:321:3072:2048_1200x0_80_0_0_ea4ab97890e03e5a8f7fcdb7209e5608.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/155335/49/1553354911_53:567:2027:2048_1200x0_80_0_0_dd16cdc845c8d41564a42840cb86d5e2.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/155335/49/1553354911_160:589:1619:2048_1200x0_80_0_0_52e4b712601d7ef97d87ccf3244032ab.jpg
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, авиакомпания armenia, новости - туризм, ереван, ростов-на-дону

Из Еревана в Ростов-на-Дону вывозным рейсом вернулись 109 россиян

14:02 14.06.2020
412
© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкАэропорт в Ростове-на-Дону
Аэропорт в Ростове-на-Дону
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в фотобанк
Аэропорт в Ростове-на-Дону. Архивное фото
ЕРЕВАН, 14 июн – РИА Новости. Около 110 россиян вернулись в воскресенье на родину вывозным рейсом Ереван - Ростов-на-Дону, сообщили в пресс-службе посольства РФ в Ереване.
Отмечается, что по получении информации о готовящемся вывозном рейсе для армянских граждан по маршруту Ереван - Ростов-на-Дону - Ереван, посольство проработало возможность использования данного перелета для возвращения россиян на родину.
Голыми руками не возьмёшь: чего боится новый коронавирус
23 апреля, 10:43Распространение нового коронавируса
Голыми руками не возьмешь: чего боится новый коронавирус
"Были получены необходимые согласования с российскими региональными властями, министерствами и ведомствами, а также оперативным штабом при правительстве России. В итоге мы рады сообщить, что 14 июня авиарейсом Ереван - Ростов-на-Дону домой смогли вернуться еще 109 россиян", - говорится в сообщении, размещенном на странице диппредставительства в Facebook.
По данным пресс-службы, дипломаты консульского отдела посольства координировали процесс регистрации и посадки пассажиров в международном аэропорту "Звартноц", а также оказывали гражданам необходимое содействие.
Самолет пролетает над курсовым радиомаяком системы посадки в аэропорту
6 апреля, 08:00
Россия своих не бросает — но именно своих
"Все прошло в штатном режиме с соблюдением всех рекомендованных комендатурой Армении мер безопасности", - заявили в посольстве, добавив, что в общей сложности в рамках комплексной работы из Армении вывезено 1090 человек.
В дипмиссии заявили, что работа по организации возвращения россиян домой продолжается в повседневном режиме, и выразили благодарность за организацию рейсов авиакомпании Armenia.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Топ-15 стран G-20 по летальности коронавирусной инфекции COVID-19
18 апреля, 19:33Распространение нового коронавируса
Топ-15 стран G-20 по летальности COVID-19
010002
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19авиакомпания ArmeniaНовости - ТуризмЕреванРостов-на-Дону
Рекомендуем
Информационное граффити художников the Mathare Roots, предупреждающее об опасности коронавируса в Найроби, Кения
В Африке число случаев COVID-19 превысило 230 тысяч
Папа Римский Франциск
Папа Франциск призвал возобновить поиски пути к миру в Ливии
Вид из окна российского самолета во время полета
Минкомсвязь рассказала о вывозных рейсах, планируемых на воскресенье
Памятник журналисту Индро Монтанелли, измазанный красной краской во время акций протеста в Милане, Италия
Неизвестные облили краской памятник журналисту Индро Монтанелли в Милане
Автомобиль скорой помощи на одной из улиц в Минске
В Белоруссии за сутки выявили 732 случая COVID-19
Врачи в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
На Сахалине число случаев коронавируса достигло 352
Президент РФ Владимир Путин
Путин оценил политический кризис в США
Сотрудники полиции задерживают участника акции в поддержку главы оппозиционной парламентской фракции Процветающая Армения предпринимателя Гагика Царукяна у здания Службы национальной безопасности в Ереване
В Ереване полиция задерживает сторонников Царукяна у здания СНБ
Самолет авиакомпании Россия
Вывозной рейс из Индонезии доставил на родину 460 россиян
Прохожие в защитных масках на улице Тегерана
В Иране за сутки умерли 107 пациентов с коронавирусом
Боевики радикального движения Талибан в Афганистане
Кабул согласился провести предварительный этап переговоров с талибами
Продюсер Иосиф Пригожин
Пригожин рассказал о своем имуществе
Президент РФ Владимир Путин и президент Республики Сербии Александр Вучич во время встречи на полях второго форума международного сотрудничества Один пояс - один путь в Пекине
Сербия начала подготовку к визиту Путина
Свиньи
В Германии около 400 свиней погибли при пожаре на ферме
Медицинский работник в госпитале COVID-19 в больнице No 122 им. Л. Г. Соколова в Санкт-Петербурге
В Петербурге число случаев COVID-19 превысило 20,5 тысячи
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:38Жена Реввы оценила скандальный ролик Киркорова про десантников
00:34Эксперты рассказали, как пандемия повлияла на привычки туристов
00:33Названы регионы — лидеры по уровню благосостояния семей
00:18В России начинают работу стойки с информацией о голосовании по поправкам
00:12В центре Москвы сняли ограничения движения из-за репетиции парада Победы
23:50В Карачаево-Черкесии оштрафовали участников акции против задержаний
23:49Воробьев рассказал о финансовых потерях Подмосковья из-за коронавируса
23:35В Атланте два человека погибли при стрельбе во время протестов
23:28Глава ассоциации фермеров Кубани погиб, спасая тонущего ребенка
23:10Во Франции число жертв коронавируса превысило 29,4 тысячи человек
23:07В Черногории прошли шествия в поддержку Сербской православной церкви
22:58В Москве умерли 53 пациента с коронавирусом
22:53Власти Афганистана предложили талибам повестку по переговорам
22:33В Турции число пострадавших при землетрясении возросло до 18 человек
22:33В Москве Центральный рынок проверят на соблюдение масочного режима
22:15В Москве оштрафовали 29 предприятий за несоблюдение правил по COVID-19
22:07Террористы обстреляли населенные пункты в трех сирийских провинциях
22:04Пушков высмеял заявление главы МИД Украины о "наступательной дипломатии"
22:00На востоке Москвы скорая насмерть сбила женщину
21:59В Иране произошло землетрясение магнитудой 5,1
Лента новостейМолния