https://ria.ru/20200614/1572909798.html
Из Еревана в Ростов-на-Дону вывозным рейсом вернулись 109 россиян
2020-06-14T14:02
2020-06-14T14:02
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
авиакомпания armenia
новости - туризм
ереван
ростов-на-дону
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, авиакомпания armenia, новости - туризм, ереван, ростов-на-дону
ЕРЕВАН, 14 июн – РИА Новости.
Около 110 россиян вернулись в воскресенье на родину вывозным рейсом Ереван
- Ростов-на-Дону
, сообщили в пресс-службе посольства РФ в Ереване.
Отмечается, что по получении информации о готовящемся вывозном рейсе для армянских граждан по маршруту Ереван - Ростов-на-Дону - Ереван, посольство проработало возможность использования данного перелета для возвращения россиян на родину.
"Были получены необходимые согласования с российскими региональными властями, министерствами и ведомствами, а также оперативным штабом при правительстве России. В итоге мы рады сообщить, что 14 июня авиарейсом Ереван - Ростов-на-Дону домой смогли вернуться еще 109 россиян", - говорится в сообщении, размещенном на странице диппредставительства в Facebook.
По данным пресс-службы, дипломаты консульского отдела посольства координировали процесс регистрации и посадки пассажиров в международном аэропорту "Звартноц", а также оказывали гражданам необходимое содействие.
"Все прошло в штатном режиме с соблюдением всех рекомендованных комендатурой Армении
мер безопасности", - заявили в посольстве, добавив, что в общей сложности в рамках комплексной работы из Армении вывезено 1090 человек.
В дипмиссии заявили, что работа по организации возвращения россиян домой продолжается в повседневном режиме, и выразили благодарность за организацию рейсов авиакомпании Armenia
.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.