Из Еревана в Ростов-на-Дону вывозным рейсом вернулись 109 россиян

Отмечается, что по получении информации о готовящемся вывозном рейсе для армянских граждан по маршруту Ереван - Ростов-на-Дону - Ереван, посольство проработало возможность использования данного перелета для возвращения россиян на родину.

"Были получены необходимые согласования с российскими региональными властями, министерствами и ведомствами, а также оперативным штабом при правительстве России. В итоге мы рады сообщить, что 14 июня авиарейсом Ереван - Ростов-на-Дону домой смогли вернуться еще 109 россиян", - говорится в сообщении, размещенном на странице диппредставительства в Facebook.